FUNDACIÓN YPF ABRE INSCRIPCIÓN A CURSOS GRATUITOS DE FORMACIÓN TÉCNICA EN CINCO LOCALIDADES

La Fundación YPF abrió la inscripción a una nueva convocatoria de cursos gratuitos de formación técnica dirigidos a personas mayores de 18 años. Las capacitaciones están orientadas a la industria energética y su cadena de valor, y se dictarán en Neuquén, Plaza Huincul, Rincón de los Sauces, Añelo y Sierra Grande.

Los cursos son de nivel inicial, tienen una duración de tres meses y están destinados a quienes buscan acceder a su primer empleo o reinsertarse en el mercado laboral. No se requieren conocimientos técnicos previos.

Las especialidades disponibles son Automatización y Robótica, Instalaciones Eléctricas, Instrumentación Industrial y Energías Renovables. La inscripción estará abierta hasta el 4 de abril, con cupos limitados, a través del sitio web de la fundación.

La modalidad de cursada es semipresencial. Incluye clases en un aula virtual mediante la plataforma educativa digital de la institución, con tutoría docente, y se complementa con jornadas de prácticas presenciales.

Según se informó, este año se incrementó la carga de prácticas presenciales, que alcanzan el 50% del total de 84 horas de cursada. La actualización de contenidos y el aumento de instancias prácticas apuntan a una formación vinculada a entornos laborales.

Para el desarrollo de las prácticas, los estudiantes utilizan kits diseñados por la fundación, que incluyen miniplantas industriales con PLC para simulación de procesos, equipos de electricidad para circuitos reales y tecnología Arduino para programación y robótica.

Además, se incorporó la certificación conjunta con el IFES, que también brindará soporte en el desarrollo de las capacitaciones.

En cuanto a los contenidos, el curso de Instrumentación y Control aborda la medición de variables como presión, temperatura, nivel y caudal en entornos industriales. Energías Renovables introduce sistemas fotovoltaicos, eólicos y solares térmicos en el marco de la Ley 27.424 de Generación Distribuida. Instalaciones Eléctricas se orienta a trabajos de baja tensión en operaciones petroleras. Automatización y Robótica incluye electrónica aplicada, sensores, actuadores y programación orientada al control.

Fuente: Fundación YPF