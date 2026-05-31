FUNDACIÓN JUVENTUD SERRANA RENOVÓ SU CONVENIO CON EL MUNICIPIO Y AMPLÍA SUS ACTIVIDADES PARA 2026

Sierra Grande | La Fundación Juventud Serrana renovó el convenio de colaboración con la Municipalidad de Sierra Grande para dar continuidad a las actividades destinadas a personas con discapacidad durante el presente año.

En declaraciones al programa En este día de Radio Libre, el presidente de la Fundación Juventud Serrana, Guillermo Di Napoli, destacó la importancia de sostener el trabajo conjunto con el municipio para garantizar el funcionamiento de los distintos espacios que desarrolla la institución, creada como espacio para jovenes con discapacidad que no estan escolarizados.

A partir de esta renovación, la fundación continuará con los talleres de cocina y oficios, que estarán a cargo de Ángela Cebreiro y Alejandro Nocito. Estas propuestas forman parte de las actividades orientadas a la formación y el desarrollo de habilidades de los participantes.

Asimismo, seguirá vigente la propuesta deportiva que tiene al fútbol como actividad principal. Durante este año también se incorporarán distintas disciplinas adaptadas con el objetivo de ampliar las experiencias deportivas de quienes integran la institución.

Di Napoli informó además que la fundación continuará participando en la Liga Regional de Fútbol Adaptado y en las competencias de Olimpiadas Especiales. Como novedad para esta temporada, la entidad formará parte de los Juegos Rionegrinos en la disciplina Circuito de Habilidades Motoras.

Durante la firma del convenio, representantes de la fundación agradecieron el acompañamiento del municipio y remarcaron la importancia de la articulación entre instituciones para sostener las actividades que se desarrollan en la localidad.

La Fundación Juventud Serrana también informó que quienes deseen colaborar con el desarrollo de sus proyectos pueden realizar aportes a través del alias juvserra23.

Fuente: En este día | Radio Libre