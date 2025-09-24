FULLONE Y TORTORIELLO REFORZARON EN SIERRA GRANDE EL LLAMADO A RESPALDAR AL OFICIALISMO EN EL CONGRESO

Sierra Grande | En el marco de la campaña electoral de cara a los comicios legislativos del 26 de octubre, los referentes de La Libertad Avanza en Río Negro, Enzo Fullone —candidato a senador en fórmula con Lorena Villaverde— y Aníbal Tortoriello —postulante a diputado nacional junto a Ailén Costa—, visitaron la localidad de Sierra Grande, donde compartieron sus propuestas y remarcaron la necesidad de fortalecer la representación oficialista en el Congreso Nacional.

Durante una entrevista concedida a Radio Libre, Fullone subrayó que la elección de octubre será clave para que el Gobierno pueda avanzar en las reformas legislativas impulsadas por Milei: “Es muy importante incrementar el número de senadores y diputados de La Libertad Avanza. Hoy el Congreso tiene una mayoría opositora que rechaza los proyectos oficiales e impone otros en contra de la política del actual Gobierno. Nuestro objetivo es sumar más acompañamiento para que las reformas puedan llevarse adelante”.

En la misma línea, Tortoriello enfatizó que la disputa electoral en Río Negro, con siete listas en competencia, se perfila principalmente entre el oficialismo nacional y el peronismo: “Más allá de las distintas fuerzas provinciales, esta elección está claramente polarizada entre quienes respaldamos el rumbo económico de Milei y quienes lo rechazan. Lo que se define es si el Presidente contará con las herramientas legislativas necesarias para consolidar este modelo”.

Ambos candidatos señalaron que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) ha comenzado a generar un impacto positivo en la provincia, particularmente en Sierra Grande, con proyectos vinculados a la minería, el petróleo y el gas. Según remarcaron, estas iniciativas ya abrieron oportunidades de empleo en la zona y consolidan a Río Negro como un punto estratégico para la llegada de inversiones.

Además, los dirigentes destacaron la importancia de la participación ciudadana en los próximos comicios. En ese sentido, instaron a la población a familiarizarse con la boleta única, que se implementará por primera vez en la provincia. “Es un sistema más simple, transparente y ecológico, pero requiere que el votante esté informado para evitar errores y votos nulos”, remarcaron.

Por último, los postulantes llamaron a superar el desencanto con la política y a participar activamente en la elección. “Muchos han perdido la esperanza, pero es fundamental que cada ciudadano ejerza su derecho a elegir. Esta elección es nacional y lo que se resuelve en el Congreso afecta a todos los argentinos”, expresaron.

La recorrida de Fullone y Tortoriello por Sierra Grande se enmarca en las actividades de campaña que La Libertad Avanza despliega en toda la provincia, de cara a la renovación parcial del Congreso Nacional en octubre.

Fuente: En este día | Radio Libre.