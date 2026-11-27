FULLONE RESPALDÓ LA SUSPENSIÓN DE LAS PASO Y LA INCORPORACIÓN DE FICHA LIMPIA

El senador nacional por Río Negro acompañó el proyecto impulsado por el presidente Javier Milei, que propone modificar el calendario electoral y establecer nuevos requisitos para las candidaturas.

El senador nacional por Río Negro, Enzo Fullone, votó a favor del proyecto impulsado por el presidente Javier Milei para suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) e incorporar el mecanismo de Ficha Limpia.

Fullone señaló que la iniciativa busca reducir la cantidad de jornadas electorales, simplificar el calendario y disminuir los gastos asociados a la organización de los comicios. Según indicó, en 2027 los ciudadanos de Río Negro podrían tener que concurrir a las urnas hasta cinco veces, en caso de celebrarse elecciones municipales, provinciales, PASO, generales y una eventual segunda vuelta presidencial.

Durante su intervención, el senador sostuvo que la suspensión de las primarias permitiría reducir los costos electorales y evitar que los ciudadanos participen en instancias destinadas a definir candidaturas internas de los partidos políticos. También planteó la necesidad de avanzar en la modernización del sistema electoral mediante herramientas como la afiliación digital a las agrupaciones políticas.

En relación con Ficha Limpia, Fullone afirmó que la propuesta busca establecer mayores requisitos de transparencia para quienes aspiren a ocupar cargos públicos. El legislador vinculó esta medida con la necesidad de fortalecer los mecanismos de control sobre los representantes políticos.

Fuente: Prensa Enzo Fullone