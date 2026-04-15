FULLONE CUESTIONÓ LA FALTA DE MEDIDAS PROVINCIALES PARA REDUCIR EL GASTO EN RÍO NEGRO

Sierra Grande | El senador nacional Enzo Fullone participó este martes del evento anual organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), donde asistió a exposiciones de funcionarios nacionales y del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck.

En ese contexto, Fullone planteó que “en el actual contexto nacional, donde se impulsan medidas orientadas a la modernización económica, la reducción de impuestos y el desarrollo productivo, resulta contradictorio observar la falta de acciones concretas a nivel provincial para acompañar este proceso”.

El legislador sostuvo que, pese a las manifestaciones públicas de respaldo del gobernador a iniciativas del Gobierno nacional, “en la práctica no se evidencia un esfuerzo significativo en Río Negro para reducir el elevado gasto estatal que afecta las finanzas provinciales”.

Durante su intervención, también indicó que la provincia “va a cambiar de rumbo” en 2027 y remarcó la necesidad de modificaciones en áreas vinculadas al empleo público, la política fiscal y la gestión de servicios como salud, educación y seguridad. En ese sentido, señaló que “es indispensable contar con voluntad política y una firme convicción de transformar el Estado”.

Fullone agregó que Río Negro posee potencial de crecimiento vinculado al desarrollo energético, aunque advirtió que este escenario “no será suficiente si continúa la expansión del aparato estatal y el uso ineficiente de los recursos públicos”.

Asimismo, afirmó que no se han implementado medidas para reducir la carga impositiva sobre el sector productivo, y mencionó como ejemplo la falta de reducción del impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB), al que consideró una herramienta para promover inversión y empleo.

Finalmente, el senador sostuvo que es momento de “tomar decisiones responsables que garanticen un futuro sostenible para todos los rionegrinos”.

Fuente: Prensa Enzo Fullone