FRUGONI DESTACÓ LA LABOR DE LOS POLICÍAS QUE SALVARON A UNA BEBÉ EN SIERRA GRANDE

El legislador de la Coalición Cívica ARI, Fernando Frugoni, impulsó un proyecto de declaración para destacar la actuación de la Sargento Mabel Cibrián y del Cabo Raúl Curilén, integrantes de la Comisaría 13° de Sierra Grande, quienes salvaron la vida de una bebé que se encontraba sin signos vitales tras un paro respiratorio.

El episodio ocurrió el 7 de noviembre en el barrio 25 de Mayo, cuando los efectivos patrullaban la zona y fueron alertados por una vecina sobre la emergencia de una niña de dos meses. Según el relato oficial, ambos policías actuaron de inmediato: trasladaron a la bebé hacia el hospital Dr. Osvaldo Pablo Bianchi mientras aplicaban maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) dentro del móvil, logrando que recuperara signos vitales antes de llegar al centro de salud.

“La rapidez y eficacia en el accionar de los efectivos policiales y el conocimiento que tenían sobre las maniobras de RCP hicieron posible que la bebé llegara al centro de salud y se confirmara que estaba fuera de peligro”, destacó Frugoni, quien consideró que el entrenamiento resultó “determinante” para la recuperación de la niña. “Lo menos que podemos hacer es reconocer lo que han hecho estos dos suboficiales”, agregó.

El legislador subrayó además la necesidad de visibilizar este tipo de intervenciones: “No debemos naturalizar estas acciones, porque más allá de que salvaron una vida, ponen en evidencia el sentido humanitario de los integrantes de la Policía, su alto grado de entrenamiento y el compromiso social demostrado”.

El proyecto, ingresado bajo el expediente Nº 1477-25, busca reconocer formalmente el accionar de Cibrián y Curilén, a quienes Frugoni definió como “un ejemplo de altruismo y vocación de servicio, al actuar en beneficio de otros sin esperar nada a cambio”.

Fuente: Prensa legislador Fernando Frugoni.