FRUGONI ANTICIPÓ SU PARTICIPACIÓN EN LA AUDIENCIA PÚBLICA POR EL GNL PROYECTO ARGENTINA LNG

Sierra Grande | El legislador por el Circuito Zona Atlántica de Coalición Cívica ARI – Cambiemos, Fernando Frugoni participará como orador en la próxima audiencia pública vinculada con la nueva propuesta de Argentina LNG para la zona de Sierra Grande. Señaló que estuvo presente en las instancias anteriores relacionadas con el proyecto y anticipó que ratificará su apoyo a esta nueva etapa, cuya inversión estimó en alrededor de 52.000 millones de dólares. También indicó que, a su entender, la Secretaría de Ambiente está realizando un trabajo técnico y de control que considera necesario para el desarrollo de las iniciativas energéticas.

Durante la entrevista, Frugoni puso el foco en las posibilidades de desarrollo industrial asociadas a la planta separadora de gases prevista para la región. Explicó que su localización estaría en un punto intermedio entre las inversiones de Southern Energy, al sur de San Antonio Oeste, y Punta Colorada. Según sostuvo, esta infraestructura podría constituir la base para el desarrollo de un polo petroquímico orientado a la fabricación de fertilizantes nitrogenados, polipropileno, PVC y otros derivados del gas, que permitirían ampliar las actividades productivas vinculadas con el proyecto.

El legislador también se refirió al impacto económico que las inversiones ya en marcha están generando en Sierra Grande. Como referencia, comparó la situación actual de la localidad con la que observó durante una visita a Punta Colorada realizada años atrás, cuando todavía no estaban construidas las instalaciones que hoy forman parte del desarrollo energético. En ese sentido, consideró que la continuidad de las obras puede contribuir al crecimiento de la ciudad, la generación de actividad económica y el beneficio de los habitantes, siempre bajo controles ambientales estrictos.

En cuanto a los aspectos que considera pendientes, Frugoni señaló que todavía existe una desconexión entre las empresas contratistas y los proveedores de Sierra Grande y San Antonio Oeste. Mencionó dificultades vinculadas con los requisitos administrativos y las condiciones exigidas para contratar servicios, y planteó la necesidad de ampliar las posibilidades de participación de los prestadores locales. Respecto de las objeciones ambientales, sostuvo que no comparte los cuestionamientos que considera exagerados y destacó la importancia de las inspecciones terrestres y marítimas, los estándares tecnológicos actuales y el cumplimiento de las normas ambientales por parte de las compañías.

Finalmente, Frugoni reiteró que su respaldo al proyecto está condicionado al cumplimiento de los controles y las inspecciones correspondientes. Indicó que su exposición en la audiencia pública estará centrada tanto en las oportunidades de inversión y desarrollo industrial como en la necesidad de fortalecer la participación de los proveedores de la región. Asimismo, señaló que hará públicos sus planteos durante esa instancia de participación.

Fuente: En este día | Radio Libre