FORTALECEN LA VINCULACIÓN CON PROVEEDORES LOCALES EN RÍO NEGRO

VMOS encabezó una jornada de trabajo en la Secretaría de Energía de Río Negro, junto a la Cámara de Empresas de Servicios de la provincia, con el objetivo de afianzar y ampliar la participación de proveedores locales en el desarrollo del Oleoducto Vaca Muerta Sur.

Durante el encuentro, Gustavo Chaab, CEO de VMOS, y Lucía Griffi, gerenta de Compras, Contrataciones y Logística, presentaron los avances del proyecto y detallaron las necesidades de servicios para las próximas etapas de producción y mantenimiento de la infraestructura. La exposición estuvo orientada a brindar información técnica precisa y orientar a compañías locales interesadas en integrarse a la cadena de valor.

Las demandas operativas abarcan desde servicios específicos para la operación del oleoducto hasta requerimientos generales vinculados al soporte del personal en territorio. Entre ellos se incluyen alquiler de vehículos y maquinaria, limpieza, servicios de catering y gastronomía, así como monitoreos ambientales y consultorías especializadas.

VMOS señaló que las empresas interesadas pueden canalizar su acercamiento a través de la Cámara de Empresas de Servicios de Río Negro, la Academia de YPF y el registro de proveedores de la Secretaría de Energía provincial.

Con esta iniciativa, VMOS reafirma su compromiso con el desarrollo productivo regional y la articulación con el entramado empresarial local, fortaleciendo oportunidades para la economía de Río Negro y su participación en proyectos estratégicos para la energía nacional.

Fuente: Prensa VMOS