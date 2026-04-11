FORTALECEN LA APLICACIÓN DE LA LEY 80-20 EN SIERRA GRANDE CON UNA JORNADA DE ACTUALIZACIÓN

Sierra Grande | Este viernes se desarrolló en Sierra Grande una jornada de actualización normativa orientada a fortalecer la aplicación de la Ley 5804 de Empleo Rionegrino, en el marco de las políticas impulsadas por el Gobierno Provincial para mejorar las condiciones laborales.

La actividad fue organizada por la Secretaría de Trabajo y estuvo dirigida a empresas que operan en la región. Durante el encuentro se abordaron aspectos vinculados a la correcta implementación de la normativa vigente y su reglamentación, con eje en el cumplimiento de los requisitos establecidos para la contratación de mano de obra local.

La jornada se enmarca en una serie de acciones que el organismo viene desarrollando en distintos puntos de la provincia con el objetivo de consolidar herramientas de fiscalización y promover el cumplimiento de la legislación laboral.

En Sierra Grande, el espacio permitió trabajar sobre la relación entre el desarrollo de proyectos productivos y la necesidad de garantizar condiciones laborales acordes a la normativa, así como también fortalecer instancias de articulación entre el público y el sector privado.

La secretaria de Trabajo, María Martha Avilez, señaló que estas instancias forman parte de una política de presencia territorial y de trabajo conjunto con los distintos actores del ámbito laboral. Indicó además que la articulación con empresas y organizaciones permite avanzar en la implementación de la normativa vigente.

Las jornadas de actualización normativa apuntan a reforzar el conocimiento y la aplicación de la Ley 5804, con el fin de promover entornos laborales en cumplimiento de las disposiciones legales en toda la provincia.

Fuente: Gobierno de Rio Negro