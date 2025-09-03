FORMULAN CARGOS A TRES POLICÍAS POR ROBO Y EXTORSIÓN EN EL ALTO VALLE

El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra tres efectivos policiales por su presunta participación en un violento robo en Cipolletti y en un hecho posterior de extorsión. Dos de ellos fueron detenidos este martes en General Roca, mientras que el tercero ya se encontraba bajo prisión preventiva.

Según la acusación, la investigación se inició tras un asalto ocurrido el 20 de marzo pasado en Cipolletti, cuando tres hombres —entre ellos un agente de la Comisaría 21 de General Roca— ingresaron a una vivienda con el pretexto de verificar una denuncia en ANSES. Vestido con uniforme policial y portando su arma reglamentaria, el imputado golpeó y amenazó al dueño de casa, mientras un cómplice obligaba a su esposa a entregar dinero y joyas. La víctima masculina sufrió un accidente cerebrovascular a raíz de la agresión.

El hecho fue calificado como robo agravado por el uso de arma, cometido en banda y con la participación de un funcionario policial. Durante los allanamientos, se secuestraron elementos que vincularían al acusado con el delito, entre ellos la caja de un teléfono celular cuyo IMEI coincidía con registros relevados por la investigación.

En paralelo, la Fiscalía imputó a otro policía, perteneciente a la Brigada de Investigaciones, por un episodio de extorsión ocurrido entre septiembre y octubre de 2024. Junto a un tercer efectivo ya detenido, habrían exigido dinero a un hombre investigado en otra causa, simulando una orden de detención. La víctima habría entregado 50.000 pesos para evitar ser privado de su libertad.

Los tres acusados pertenecen a la fuerza policial, y entre ellos se encuentra un efectivo oriundo de Sierra Grande. La Justicia dispuso un año de prisión preventiva para dos de los imputados, al considerar que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación y peligro de fuga.

Asimismo, se prohibió la difusión de imágenes que permitan identificar a los acusados, con el objetivo de no afectar las medidas en curso.

Fuente: Prensa Ministerio Publico Fiscal