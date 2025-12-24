FLORENCIO RESTO ARTE: GASTRONOMÍA DE AUTOR Y PROPUESTAS EXCLUSIVAS PARA ESTA NAVIDAD EN PLAYAS DORADAS

Playas Doradas | En la antesala de una nueva temporada estival, Florencio Resto Arte reafirma su posición como el espacio gastronómico por excelencia en Playas Doradas. En una reciente charla con Pablo Rey, propietario del establecimiento, se revelaron los detalles de una propuesta que combina la cocina de autor, el arte y la calidez de un servicio que invita a disfrutar sin apuros.

Una Nochebuena íntima y de autor

Para este 24 de diciembre, Florencio ha diseñado una experiencia exclusiva. «Queremos que sea algo cerrado, más íntimo; Nochebuena es para eso», explicó Rey. El menú de pasos comenzará con una recepción de vino de verano, seguida de una entrada de pinchos de langostino, panceta y pollo sobre ensalada gourmet con crotones.

El protagonismo de la cena se dividirá entre dos opciones de plato principal: colita de cuadril rellena (con nueces, panceta y tomates deshidratados), braseada durante ocho horas en cerveza negra al disco, o canelones caseros. Para el cierre, una copa de pionono, frutos rojos y chocolate, acompañada de una mesa dulce y el brindis de medianoche. Todo ambientado con una selección musical de Diego El Cigala, Sabina y Serrat.

Innovación en la carta: La nueva picada «Mar y Tierra»

Tras el éxito de la tabla de milanesas el año pasado, el restaurante presenta para esta temporada 2026 la «Picada de Mar y Tierra». Diseñada para compartir entre cuatro o cinco personas, esta propuesta destaca por su abundancia y originalidad.

«Tiene una parte caliente y otra fría. Incluye escabeches de calamar y berenjenas, fiambres seleccionados, quesos, aceitunas aliñadas y una ensalada fresca con canicama y reducción de acheto», detalló el propietario.

Sabores con identidad y expectativas 2026

La cocina de Florencio se caracteriza por los tiempos largos y los ingredientes locales. Entre los platos estrella que ya generan expectativa para el verano se encuentran:

Jamón de cerdo al Fernet: Pintado con una reducción de miel, romero y la icónica bebida, acompañado de papas y batatas a la crema de roquefort.

Pastel de papa de bondiola: Con carne desmechada tras ocho horas de cocción en cerveza negra.

Postres clásicos: Como su aclamado crème brûlée .

Jamón de cerdo al Fernet: Pintado con una reducción de miel, romero y la icónica bebida, acompañado de papas y batatas a la crema de roquefort.

Información y Reservas

Fiel a su filosofía de «cocina sin apuros», el restaurante maneja un sistema de reservas para garantizar la comodidad de los comensales, evitando las esperas y permitiendo que la sobremesa sea parte del ritual.

Horarios: Abierto de lunes a lunes. Almuerzo de 12:00 a 15:00 hs. Cena a partir de las 20:00 hs.

Reservas: 2804205499

Ubicación: Playas Doradas, Patagonia Argentina.