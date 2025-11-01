FINALIZÓ LA MISIÓN CATÓLICA EN VILLA HIPARSA Y HABRÁ CELEBRACIONES DE TODOS LOS SANTOS Y FIELES DIFUNTOS

Sierra Grande | La comunidad de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes. cerró ayer viernes una intensa semana de misión evangelizadora en Villa Hiparsa, iniciativa que incluyó visitas a hogares, oraciones comunitarias, bendiciones y acompañamiento espiritual a las familias del sector. El Padre Rubén Larzábal destacó la participación y el compromiso de los fieles que formaron parte de esta obra pastoral: “Realmente ha sido una semana hermosísima. Muchos fieles han salido todos los días, incluso una misionera de 86 años que caminó bajo el sol para acompañar esta misión. Eso nos llena de alegría y esperanza.”

La campaña incluyó visitas casa por casa, donde se ofreció oración, escucha, bendición de hogares y atención a necesidades particulares, tanto espirituales como materiales a través de Cáritas. También se brindaron momentos formativos breves sobre la vida cristiana y celebraciones litúrgicas con sermón misionero durante cada jornada.

La clausura de la misión se realizó con la adoración al Santísimo en la Capilla San Francisco Javier, seguida de los actos misionales y la Misa de cierre.

MISAS DE ESTE FIN DE SEMANA

Según señaló el padre Larzabal, este fin de semana habrá celebraciones por Todos los Santos y los Fieles Difuntos.

Sábado 1 de noviembre – Solemnidad de Todos los Santos 19:00 – Santa Misa en la Capilla de Playas Doradas .

“Ese día celebramos a todos los que están en el cielo, no solo a los santos conocidos, sino también a esos santos anónimos: familiares, amigos y aquellos que vivieron en la fe”, explicó el padre Rubén.

Domingo 2 de noviembre – Día de los Fieles Difuntos 10:30 – Misa en el templo parroquial. 17:00 – Misa en el Cementerio local , seguida de la bendición de tumbas para quienes deseen recordar y rezar por sus seres queridos. No es necesaria inscripción previa: los fieles pueden acercarse y acompañar la caminata comunitaria.



ACTIVIDADES PREVISTAS PARA NOVIEMBRE

El Padre Larzábal también anunció nuevas misiones y encuentros pastorales:

Misión con jóvenes del Colegio de la Providencia (Buenos Aires) 5 y 6 de noviembre en Playas Doradas .

Los jóvenes visitarán hogares, ofrecerán acompañamiento y participarán de una misa comunitaria.

Misiones de verano en los parajes de Los Berros, Sierra Pailemán y Conaniyeu, con participación de grupos locales y voluntarios que cada año se suman a la labor evangelizadora.

El sacerdote agradeció a la comunidad por su entrega y espíritu fraterno:

“La alegría con la que cada misionero llevó la palabra de Cristo y la forma en que fueron recibidos nos edifica profundamente. Estamos para servir a todos.”

Fuente: En este día | Radio Libre.