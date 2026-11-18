Sierra Grande | La audiencia pública por el proyecto Argentina LNG concluyó el 17 de noviembre en Sierra Grande, luego de dos jornadas de participación ciudadana que reunieron más de 200 exposiciones orales y escritas y acumularon 21 horas de intervenciones. La actividad se realizó en el gimnasio Vuta Mahuida y contó con la participación de representantes del Gobierno provincial y municipal, la empresa YPF, consultoras ambientales, especialistas, instituciones, organizaciones, trabajadores y vecinos. La apertura estuvo a cargo del gobernador Alberto Weretilneck, mientras que la conducción de la audiencia correspondió a la secretaria de Ambiente y Cambio Climático, María Judith Jiménez.

Durante las jornadas se abordaron los cuatro Estudios de Impacto Ambiental que integran el proyecto: Exportación de Gas Natural Licuado (GNL) e Instalaciones Asociadas, Gasoducto Dedicado, Poliducto y Complejo Industrial Río Negro. La iniciativa contempla el transporte de gas natural y condensados desde Neuquén hasta la costa rionegrina, su tratamiento y fraccionamiento en el complejo industrial, la licuefacción mediante unidades flotantes (FLNG) y su posterior exportación marítima.

El programa de exposiciones incluyó intervenciones de especialistas y representantes de distintos organismos e instituciones. Entre ellos estuvieron Álvaro Larreguy, de la Defensoría del Pueblo; Fernando Halperin, del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG); María Marta Di Paola, de la Asociación de Abogados Ambientalistas; María Marta Avilez, de la Secretaría de Trabajo; Roberto Kossul, de la Universidad Nacional de Río Negro; y el economista Nicolás Arceo. También expusieron Amelia Lapuente, directora de Midstream, y Luis Torraca, gerente de Seguridad y Ambiente de Midstream Gas de YPF. En el segundo bloque de especialistas participaron Fausto Fistater, director de CIMAS; Cristian Hernán Fernández, de FARN; Juan Emilio Sala, investigador independiente del CONICET y director del Grupo de Investigación-Acción en Socio-Ecosistemas Marinos y Costeros; Gustavo Chaab, de VMOS; Alejandro Antoff, de YPF Infraestructura; y Mario Figueroa, secretario de Relaciones Institucionales.

La mesa institucional estuvo integrada por la secretaria de Estado de Energía y Ambiente, Andrea Confini; la secretaria de Ambiente y Cambio Climático, María Judith Jiménez, quien presidió la audiencia; y la intendenta de Sierra Grande, Roxana Fernández. La organización contempló, además, la participación de ciudadanos previamente inscriptos, con intervenciones asignadas de cinco o diez minutos según el orden establecido para cada uno de los estudios ambientales. Las exposiciones se distribuyeron en dos bloques, correspondientes a los componentes de infraestructura y a las instalaciones industriales y de exportación.

Con la finalización de la audiencia comenzó una nueva etapa del procedimiento administrativo: el análisis técnico de los cuatro estudios ambientales y de los aportes recibidos durante las dos jornadas. La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático tendrá a su cargo considerar las observaciones, consultas y presentaciones realizadas para incorporarlas a la evaluación integral del proyecto. La finalización de la instancia participativa no implica la aprobación ambiental de Argentina LNG, sino la continuidad del proceso de evaluación, previo a las definiciones que deberá adoptar la autoridad provincial competente.