FESTIVAL DE BOXEO REUNIRÁ A ESCUELAS DE LA REGIÓN EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | El Polideportivo Municipal de Sierra Grande será escenario este sábado 11 de abril de un festival de boxeo que marcará el inicio de la actividad anual en la disciplina a nivel local. El evento comenzará a las 21 horas y contará con un total de 15 peleas y dos exhibiciones, según confirmó el organizador Miguel Morón en declaraciones a Radio Libre.

Morón indicó que habrá participación de cinco boxeadores de Sierra Grande, en contraste con eventos anteriores en los que no hubo representantes locales. “Ahora ya tenemos cinco que les pude conseguir pelear”, señaló, y agregó que otros jóvenes también buscan sumarse a futuras veladas.

La programación incluirá combates en distintas categorías y edades, tanto en rama masculina como femenina. Entre los enfrentamientos destacados, el organizador mencionó la pelea de una boxeadora local frente a una campeona proveniente de Cipolletti, la cual definió como un compromiso exigente dentro de la cartelera.

El festival contará además con la presencia de púgiles y equipos técnicos de distintas ciudades de la región, entre ellas Neuquén, Cipolletti, General Conesa, Viedma, San Antonio Oeste, Las Grutas, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia. En total, se prevé la participación de 11 entrenadores.

En relación con la estructura del evento, Morón explicó que las peleas estarán distribuidas en bloques, con pausas intermedias, y que se espera que la actividad se extienda hasta la medianoche o primeras horas de la madrugada.

La velada incluirá también combates de semifondo y fondo, además de exhibiciones. Una de las peleas de semifondo será protagonizada por boxeadoras con experiencia, con trayectorias de más de 20 y 30 combates respectivamente.

El valor de la entrada será de 10.000 pesos y la venta se realizará únicamente en puerta. Según se informó, el evento contará con servicio de bufet, aunque no se permitirá la venta de bebidas alcohólicas.

La organización está a cargo de la comisión de boxeo local, con fiscalización de la Federación de Río Negro y acompañamiento del área de Deportes municipal.

Finalmente, Morón convocó a la comunidad a asistir y acompañar a los deportistas que se encuentran en etapa inicial. “Invitarlos a que vayan y apoyen a estos chicos que recién están empezando”, expresó.

Fuente: En este día | Radio Libre