FESTIVAL DE BOXEO “MOSQUITO BOX” CONVOCA A LA REGIÓN EN SIERRA GRANDE

El boxeador y organizador Juan Miguel “Mosquito” Morón confirmó en diálogo con Radio Libre los detalles del evento “Mosquito Box”, que se desarrollará el sábado 11 de octubre a las 21 horas en el Club Vuta Mahuida de Sierra Grande. La velada incluirá 12 combates en total, entre exhibiciones, peleas preliminares, semifondo y fondo, con la participación de boxeadores de toda la región patagónica.

“Tenemos todas las peleas confirmadas: cuatro exhibiciones y ocho combates oficiales. Vienen boxeadores de Patagones, Viedma, San Antonio, Puerto Madryn y Trelew”, explicó Morón, destacando la magnitud del encuentro. Las entradas tendrán un valor de $10.000 en puerta y $8.000 anticipadas, con servicio de bufet a cargo de ‘Betty la Fea’.

La pelea de fondo enfrentará a David Cruz (Patagones) contra Lautaro Bautista (San Antonio Oeste), ambos de 15 años, en una revancha muy esperada. “Es una pelea muy dura, ya se enfrentaron en San Antonio y fue un combate impresionante. Ahora traemos esa revancha a Sierra Grande”, señaló el organizador.

Morón subrayó la importancia del trabajo que se viene realizando en toda la provincia para reactivar el boxeo amateur: “Durante mucho tiempo no se hacían eventos en la zona sur de Río Negro, pero gracias a la nueva comisión provincial, los chicos están volviendo a competir. Ya hubo eventos en Valcheta y próximamente habrá en Conesa, San Antonio, Puerto Madryn y Viedma”.

Asimismo, destacó el valor del entrenamiento, la disciplina y el cuidado de los jóvenes deportistas: “Hoy los árbitros cuidamos mucho a los pibes. Si un boxeador no reacciona, se para la pelea. Antes no era así. El boxeo es un deporte de sacrificio, de conducta y respeto, no solo de fuerza”.

En cuanto al futuro, Mosquito Morón adelantó su deseo de formar boxeadores locales y realizar nuevos eventos en Sierra Grande. “Si Dios quiere, en diciembre haremos otro festival, y esperamos contar ya con representantes de nuestra ciudad”, anticipó.

El evento del sábado promete una gran convocatoria. “A la gente le gusta el boxeo, es un espectáculo familiar y muy lindo. Creo que va a concurrir mucha gente”, aseguró Morón, invitando a toda la comunidad a sumarse al encuentro.

Las entradas anticipadas pueden adquirirse en el domicilio del organizador, ubicado junto al Centro de Jubilados de Sierra Grande. Se recomienda asistir con reposera, dado que el Club Vuta Mahuida cuenta con espacio limitado de asientos.

Fuente: En Este Día | Radio Libre.