FERRUFINO RECLAMÓ QUE LA UCR EN SIERRA GRANDE NO LLAMÓ A ELECCIONES, A PESAR DE LA CONVOCATORIA PROVINCIAL

Sierra Grande | Mientras la Unión Cívica Radical (UCR) de Río Negro se encamina a la renovación de autoridades partidarias tras la convocatoria del pasado domingo 18 de mayo de 2025 mediante la Resolución N° 03-2025 del Comité Central, en Sierra Grande la situación es radicalmente distinta. “Desmembrada, inexistente, sin vida partidaria”, así la describió Rodolfo Ferrufino, militante radical y exfuncionario del gobierno de Nelson Iribarren, en declaraciones radiales.

El proceso electoral busca actualizar los mandatos partidarios que vencerán el próximo 3 de junio. A nivel nacional, provincial y en las localidades, los afiliados eligieron autoridades del partido, incluyendo delegados al Comité Nacional y la Convención Nacional, presidencias y vicepresidencias del Comité Central en Río Negro, y la dirigencia de cada comité seccional. Además, el llamado fue para la renovación de las conducciones de la Juventud Radical, por un mandato de dos años.

Sin embargo, en Sierra Grande —una de las localidades que debía participar del proceso— no hubo movimiento alguno. “No se convocó a nadie, no hay reuniones, el comité está cerrado desde hace años”, denunció Ferrufino. En su análisis, responsabilizó a una dirigencia local encerrada en una lógica de “negocios personales” y de uso del sello partidario con fines propios.

“La señora Carmen Rodríguez y Graciela Girotti están nominalmente al frente del comité, pero no se sabe nada de ellas. Nunca se comunicó nada, ni en radios, ni en redes. No hay comité, no hay actividad”, sostuvo. Para Ferrufino, esto responde a una larga práctica de sectores que “han usado al partido para obtener cargos y no representar al afiliado ni al ciudadano”.

Una de las preocupaciones más marcadas por el militante radical es la desaparición de la Juventud Radical en Sierra Grande. “Es crítica, directamente inexistente. No hay jóvenes participando porque se cansaron del manoseo de ciertos dirigentes que se creyeron dueños del pueblo y del partido”, afirmó. La falta de recambio generacional, en un contexto donde a nivel provincial se impulsa precisamente una renovación de cuadros, es vista como una de las señales más preocupantes del presente radicalismo local.

Ferrufino también se refirió a la relación de lo que queda del radicalismo serrano con otros espacios políticos. “Algunos hicieron acuerdos con Juntos Somos Río Negro, otros se acercaron a la Libertad Avanza. Pero hoy, la UCR como tal, no existe en Sierra Grande”, sentenció.

A pesar de este panorama, Ferrufino se muestra esperanzado. Asegura que desde su sector están analizando propuestas, manteniendo reuniones y preparando notas para exigir su lugar dentro del partido. “Vamos a seguir trabajando dentro del radicalismo, aunque otros no quieran hacerlo. El afiliado está cansado, pero también tiene ganas de recuperar el espacio”, indicó.

Finalmente, planteó que el primer paso para revertir esta crisis es abrir nuevamente las puertas del comité, tanto de forma literal como simbólica: “Debe haber alguien a la cabeza que quiera orquestar lo que viene. Hay que conquistar al correligionario, a la juventud. El comité tiene que ser un espacio político, pero también cultural, social, de encuentro. Si no, seguiremos empujando el carro desde atrás”.

Fuente: Radio Libre | En este día.