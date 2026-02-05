FERRUFINO CONFIRMÓ LA CANDIDATURA DE TORTORIELO Y EL AVANCE DEL PROYECTO CREO RÍO NEGRO

Sierra Grande | Rodolfo Ferrufino, referente político de Sierra Grande, brindó definiciones sobre el espacio Creo Río Negro y confirmó que Aníbal Tortoriello será el candidato a gobernador de Río Negro en las elecciones de 2027. Las declaraciones fueron realizadas en una entrevista radial, en el marco del encuentro programático desarrollado en la ciudad de Cipolletti a fines de enero.

Ferrufino explicó que Creo Río Negro es el partido político que nuclea al espacio y que el trabajo de construcción se desarrolla desde hace aproximadamente dos años. Señaló que la figura de Tortorielo está definida como candidato a gobernador y que no se prevén modificaciones en esa decisión. A nivel nacional, indicó que el espacio se encuentra alineado con La Libertad Avanza.

En relación con el encuentro en Cipolletti, Ferrufino sostuvo que el eje principal fue comenzar a elaborar un plan de gobierno para la provincia, con el objetivo de identificar y abordar las necesidades de los distintos puntos de Río Negro. Indicó que se busca generar una plataforma abierta a la participación de vecinos y actores de diferentes sectores, con instancias de diálogo y construcción colectiva.

Consultado sobre el escenario político local, afirmó que se encuentran en una etapa de conversaciones con distintos espacios y en la conformación de equipos de trabajo. Señaló que el objetivo es definir los mejores perfiles para cada rol y que el proceso incluye diálogo con sectores políticos diversos, con el foco puesto en las problemáticas de Sierra Grande.

Ferrufino descartó, por el momento, una candidatura personal a la intendencia y remarcó la importancia de la participación de nuevos dirigentes y de personas provenientes de distintos ámbitos. En ese sentido, sostuvo que la política atraviesa la vida cotidiana y que es necesario involucrarse en función del contexto que atraviesa la ciudad.

Respecto de la situación de Sierra Grande, describió un diagnóstico que incluye dificultades en áreas como salud, educación, seguridad, acceso al agua, servicios básicos y mantenimiento urbano. Indicó que estas problemáticas fueron planteadas tanto a Aníbal Tortoriello como a otros referentes provinciales y nacionales del espacio, con el objetivo de incorporarlas a la agenda de trabajo.

En particular, mencionó la situación del hospital local, la atención a jubilados, la falta de profesionales de la salud y la necesidad de gestionar soluciones en articulación con distintos niveles del Estado. También hizo referencia a temas de infraestructura, como la Ruta Nacional N.º 3, y a la necesidad de planificación estratégica para el desarrollo de Sierra Grande y Playas Doradas.

Ferrufino señaló que, desde su perspectiva, Sierra Grande debería formar parte de la agenda nacional debido a su ubicación estratégica y a los proyectos vinculados al sector energético. En ese marco, expresó la disposición del espacio a actuar como nexo entre el municipio, la provincia y la Nación, y afirmó que están abiertos al diálogo con el Ejecutivo local para trabajar de manera conjunta en la resolución de problemas.

Finalmente, reiteró que el objetivo del espacio es conformar equipos locales, promover la participación de distintos sectores y avanzar en una propuesta política orientada al crecimiento de Sierra Grande, en el marco del proyecto provincial encabezado por Aníbal Tortoriello.

Fuente: En este día | Radio Libre