FERNANDO ERRECALDE DESTACÓ LA INVERSIÓN EN SIERRA GRANDE TRAS EL ACUERDO ENTRE RÍO NEGRO E YPF

Sierra Grande | El empresario Fernando Errecalde, propietario de Servicios Industriales Sierra Grande y miembro de la Cámara de Empresarios y Emprendedores de Sierra Grande, se refirió en declaraciones a Radio Libre a la firma del Acta Acuerdo entre la Provincia de Río Negro e YPF para el desarrollo del proyecto Argentina LNG en la región.

El acuerdo fue presentado por el gobernador Alberto Weretilneck y contempla el avance de una iniciativa vinculada a la producción y exportación de gas natural licuado, considerada estratégica en el esquema energético nacional.

En ese contexto, Errecalde centró su análisis en el impacto que podría tener el desembarco del proyecto en Sierra Grande. Sostuvo que se trata de una instancia que demanda previsión y organización por parte de la comunidad local. “Es una oportunidad para la región y en especial para Sierra Grande”, expresó, y llamó a la sociedad serrana a «prepararse» para el proceso que se suma al ya existente a partir de la construcción de la playa de almacenamiento del oleoducto VMOS y la terminal portuaria para la exportación.

El empresario señaló que a la comunidad de Sierra Grande “no hay que decirle nada porque sabe de supervivencia” y confió que desde este lugar habrá una visión acertada para aprovechar las oportunidades y planteó la necesidad de proyectar el futuro de la localidad, asumir riesgos y planificar en función de las nuevas demandas productivas. En ese sentido, indicó que el trabajo debe ser articulado entre el sector público y el privado.

Errecalde destacó el diálogo con la intendenta Roxana Fernández y con la Cámara de Comercio local, y afirmó que el proceso debe involucrar a todos los actores institucionales y empresariales de la ciudad.

Entre los puntos que consideró centrales para esta etapa, mencionó la importancia en el cumplimiento de la Ley de Prioridad al Empleo Local y la Ley de Desarrollo de Proveedores y Compre Local. También remarcó la importancia de implementar programas de formación, así como la preparación de mano de obra rionegrina para responder a los requerimientos del proyecto.

Servicios Industriales Sierra Grande, es una firma dedicada a la prestación de servicios industriales para el sector productivo y energético, forma parte del entramado empresarial local que se integró a la cadena de valor vinculada al desarrollo del proyecto y es uno de los casos testigos en cuanto a la oportunidad de negocios para satisfacer necesidades y requerimientos de las empresas que trabajan en la región.

Fuente: En este día | Radio Libre