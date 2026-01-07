FERIA JUDICIAL EN SIERRA GRANDE: QUÉ TRÁMITES SE PUEDEN REALIZAR Y CÓMO FUNCIONA EL PROCESO DE MENOR CUANTÍA

Sierra Grande | En diálogo con Radio Libre, la jueza de Paz de Sierra Grande, Carola Suárez, brindó precisiones sobre el funcionamiento del Juzgado de Paz durante la feria judicial de verano y detalló los alcances del proceso de menor cuantía, un mecanismo que permite resolver diversos conflictos de manera rápida y accesible.

Suárez señaló que la feria judicial comenzó el 1 de enero y se extiende durante todo el mes, período en el cual se suspenden los trámites ordinarios hasta el 1 de febrero. Sin embargo, aclaró que el servicio de justicia no se detiene por completo, ya que se mantienen guardias activas según la instancia judicial.

En el caso del Juzgado de Paz, la atención durante enero está limitada exclusivamente a denuncias por violencia intrafamiliar y contravenciones, con un horario administrativo de 7.30 a 13.30. “No se realizan certificaciones, contratos, permisos ni autorizaciones habituales. Todo eso queda suspendido durante la feria”, explicó la magistrada.

Respecto a los conflictos vecinales, como ruidos molestos u otras contravenciones, Suárez indicó que pueden ser denunciados y que se trabaja de manera articulada con el Juzgado de Faltas de la Municipalidad, especialmente en aquellos casos que requieren mediciones técnicas. Además, recordó que las denuncias pueden canalizarse a través de la Comisaría 13, la Comisaría 16 en Sierra Grande para casos de violencia familiar, y la Subcomisaría 57 en la zona de Playa Dorada.

La jueza también aclaró que delitos como robos o hurtos pueden denunciarse normalmente durante la feria, aunque en esos casos no interviene el Juzgado de Paz, sino la Fiscalía descentralizada de San Antonio, con el fiscal de turno correspondiente.

Proceso de menor cuantía: una herramienta clave para resolver conflictos

Durante la entrevista, Suárez dedicó un tramo importante a explicar el proceso de menor cuantía, un mecanismo judicial vigente desde hace varios años que permite resolver conflictos económicos de manera gratuita, sencilla y rápida.

Este proceso puede utilizarse para reclamos vinculados a daños, perjuicios, incumplimientos de servicios o trabajos, entre otros, siempre que no involucren cuestiones de familia, sucesiones, desalojos o conflictos laborales. “Es una herramienta muy abarcativa y accesible, que no requiere necesariamente la intervención de abogados”, explicó.

Una de las novedades destacadas es que, a fines de 2025, el Superior Tribunal de Justicia actualizó el monto máximo que puede reclamarse por esta vía, que actualmente asciende a 2.700.000 pesos. Cualquier reclamo por debajo de ese monto puede iniciarse como proceso de menor cuantía en los juzgados de paz.

La magistrada subrayó que incluso montos bajos, como 30.000 o 50.000 pesos, pueden reclamarse mediante este procedimiento. El requisito central es la presentación de pruebas, que pueden incluir mensajes de WhatsApp, comprobantes de pago u otros elementos que acrediten el reclamo. En caso de controversias sobre la autenticidad de las pruebas, incluso pueden solicitarse pericias.

El procedimiento contempla una instancia de mediación previa, donde se busca que las partes lleguen a un acuerdo. “La voluntad de las partes es fundamental. Muchas veces se resuelve en una sola audiencia, o se acuerdan planes de pago en cuotas según la situación”, indicó Suárez.

En cuanto a los tiempos, aclaró que no existe un plazo fijo de resolución, ya que depende de la complejidad del caso y de la predisposición de las partes, aunque destacó que se trata de un proceso ágil y práctico.

Finalmente, recordó que los procesos de menor cuantía no pueden iniciarse durante enero, ya que forman parte de los trámites ordinarios. No obstante, las personas pueden acercarse al juzgado para recibir asesoramiento y comenzar formalmente el trámite a partir del 1 de febrero.

Suárez destacó que el inicio de 2026 ha sido tranquilo, aunque señaló que las denuncias registradas hasta el momento están vinculadas principalmente a violencia familiar, y expresó su deseo de que el año continúe con mayor paz y convivencia en la comunidad.

