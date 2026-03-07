FALTA DE MÉDICOS EN EL HOSPITAL DE SIERRA GRANDE: EL ÁREA PROGRAMA CUENTA CON NUEVE PROFESIONALES PARA UNA POBLACIÓN DE MÁS DE 12.000 HABITANTES

Sierra Grande | La directora del Hospital Dr. Osvaldo P. Bianchi de Sierra Grande, María Eugenia Calisaya, informó que el establecimiento sanitario mantiene una convocatoria abierta para incorporar profesionales médicos ante la necesidad de ampliar la capacidad de atención de la población.

De acuerdo con los datos brindados por la directora, el hospital cuenta actualmente con cinco médicos clínicos generalistas y cuatro profesionales especialistas dentro del Área Programa Sierra Grande. Este total incluye al médico pediatra que solicitó traslado al Hospital de Viedma, quien continuará atendiendo en Sierra Grande una vez por semana.

“Son cinco clínicos más cuatro que son especialistas dentro de nuestra Área Programa Sierra Grande”, explicó Calisaya durante una entrevista radial.

La funcionaria indicó que la cantidad actual resulta limitada en relación con la población que atiende el sistema sanitario local. Según precisó, Sierra Grande supera los 12.000 habitantes, además de incluir dentro del área de cobertura a sectores como Playas Doradas y los centros de atención primaria dependientes del hospital.

En este contexto, la dirección del hospital estima que la dotación mínima de médicos clínicos generalistas debería ser de siete profesionales para garantizar la atención general de la población. “Con siete médicos clínicos generalistas de base podríamos dar una mejor atención a toda la población”, señaló.

A partir de esta estimación, el sistema local presenta un faltante de al menos dos médicos clínicos respecto del número considerado como base operativa.

Además de la necesidad de clínicos, el hospital busca incorporar especialistas en áreas como pediatría y ginecología. La directora indicó que las convocatorias se difunden en redes profesionales, asociaciones médicas y espacios de búsqueda laboral vinculados al sector sanitario.

Calisaya también señaló que se solicita la colaboración de la comunidad para difundir las convocatorias entre profesionales que estén finalizando su residencia médica o evaluando opciones laborales en el sistema público.

“Si conocen a alguien que esté terminando la residencia, que pueda venir a Sierra Grande, nos avisan y nosotros lo contactamos”, indicó.

Por otra parte, la dirección del hospital informó que se reforzarán medidas vinculadas a la seguridad del establecimiento debido a hechos delictivos registrados en las instalaciones. Según se detalló, se realizaron denuncias policiales tras el robo de equipamiento y se reforzará el control de ingresos en el edificio, especialmente durante horarios nocturnos, con el objetivo de proteger tanto los recursos del hospital como al personal que cumple funciones en el lugar.

Fuente: En este día | Radio Libre