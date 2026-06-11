FALLECIÓ JORGE “ALE” MUSSI, REFERENTE DEL ARTE Y LA MEMORIA VISUAL DE LA REGIÓN

Sierra Grande | La comunidad regional despide a Jorge “Ale” Mussi, conocido popularmente como “Alito”, artista plástico, dibujante y caricaturista cuya obra dejó un registro visual de la historia, los paisajes y las transformaciones sociales de distintos puntos de Río Negro.

Nacido en Valcheta y radicado durante gran parte de su vida en Sierra Grande, Mussi desarrolló una extensa producción artística que abarcó la pintura, el dibujo, la cartelería, la ilustración y la caricatura. Autodidacta en gran medida, complementó su formación a través de estudios a distancia inspirados por referentes como Enrique Rapela, Alex Raymond, José Luis Salinas y especialmente Florencio Molina Campos, cuya influencia puede observarse en muchas de sus composiciones vinculadas al mundo rural y a los personajes de la Patagonia.

Durante la década de 1960 comenzó a trabajar en actividades relacionadas con el dibujo y la publicidad. También realizó caricaturas para publicaciones regionales, donde desarrolló una mirada crítica y humorística sobre la realidad cotidiana. Sus trabajos retrataron situaciones, personajes y problemáticas de Sierra Grande, convirtiéndose en un reflejo de la vida social, política y cultural de la comunidad serrana. A través de sus caricaturas registró preocupaciones colectivas, costumbres y acontecimientos que marcaron distintas etapas de la localidad.

Su producción pictórica estuvo estrechamente ligada al territorio. Los paisajes de la Meseta de Somuncurá, los campos de la Línea Sur, los caminos patagónicos, los antiguos puentes ferroviarios y escenas de la vida rural fueron parte recurrente de sus obras. Muchas de ellas nacieron de sus recorridas por la región, de sus experiencias como viajante junto a su padre y de la observación directa de lugares y personajes que luego trasladaba al lienzo.

Entre sus trabajos se destacan obras como “Mercachifle. Homenaje a mi Padre”, “El Camaruco”, “Somuncurá”, “Puente Ferrífero Valcheta” y otras pinturas que documentan aspectos históricos, culturales y geográficos de Río Negro. La obra “El Camaruco” fue preseleccionada para un concurso nacional de pintura organizado por el Banco Nación.

Otra temática recurrente en su producción fue la inmigración de las familias sirio-libanesas, conocidas popularmente como “los turcos”, que llegaron a la región durante las primeras décadas del siglo XX. Mussi plasmó en numerosas pinturas escenas vinculadas a aquellos pioneros, comerciantes, vecinos y personajes que formaron parte de la identidad de localidades como Valcheta y Sierra Grande.

Además de su actividad artística, mantuvo una fuerte vinculación con las instituciones locales. Fue integrante del Club Bochófilo de Sierra Grande y participó activamente de distintas iniciativas culturales de la región. También era reconocido por su pasión por el fútbol, deporte que inspiró una importante colección de pinturas y dibujos dedicados a equipos, delanteras históricas y jugadores de distintas épocas.

A lo largo de su trayectoria realizó exposiciones en Sierra Grande, Valcheta, Viedma, Las Grutas y Trelew, entre otras localidades. Su trabajo fue reconocido por la Legislatura de Río Negro, que declaró de interés cultural varias de sus muestras y destacó el valor de su aporte artístico para la preservación de la memoria e identidad regional. En distintos documentos legislativos se lo definió como un artista que supo representar las características geográficas, arquitectónicas y sociales de la Patagonia a través de sus obras.

En 2016, la Municipalidad de Valcheta inauguró la Sala de Exposiciones “Alito Mussi”, un reconocimiento realizado en vida a su trayectoria y contribución cultural. El espacio fue concebido como un ámbito destinado a la promoción de las artes visuales y al homenaje permanente de quien dedicó décadas a retratar la identidad rionegrina.

Sus pinturas, murales, caricaturas y dibujos permanecen distribuidos en instituciones, comercios, espacios públicos y colecciones particulares de distintas localidades de la provincia. A través de ellas, Jorge “Ale” Mussi dejó un testimonio visual de los paisajes, los personajes y las historias que formaron parte de la construcción social y cultural de la Patagonia.

Fuente: En este día | Radio Libre