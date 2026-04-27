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FALLECIÓ EL OFICIAL PRINCIPAL LUIS ALVAREZ

El efectivo se desempeñaba como jefe de la Subcomisaría N° 57 "Ramón Vallejos" de Playas Doradas. La información fue confirmada por la Policía de Río Negro.

Redacción 2 horas ago
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Oficial Principal Luis Álvarez.
Oficial Principal Luis Álvarez.

Sierra Grande | La Policía de Río Negro confirmó el fallecimiento del oficial principal Luis Alvarez, quien se desempeñaba como jefe de la Subcomisaría 57 Ramón Vallejos de Playas Doradas.

De acuerdo con la información suministrada por allegados, el oficial Alvarez había sufrido un malestar días atrás, por lo que fue derivado a un centro de atención de mayor complejidad en Viedma, donde permanecía bajo asistencia médica.

Hasta el momento no se difundieron mayores precisiones sobre las circunstancias del fallecimiento.

Fuente: por redacción de Pido La Palabra

Redacción

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