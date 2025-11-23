FALLECIÓ EL HOMBRE HERIDO EN UNA PELEA ENTRE FAMILIARES EN PLAYAS DORADAS

Sierra Grande | La persona que había resultado gravemente herida durante una violenta pelea ocurrida en Playas Doradas falleció este sábado, según confirmaron fuentes de la investigación. Se trataba de un enfrentamiento entre dos hombres pertenecientes a la misma familia, ambos radicados en la villa balnearia.

El hecho ocurrió el pasado 15 de noviembre por la noche, en la zona de las calles Farito y Jarillal. De acuerdo con la acusación fiscal, el imputado agredió a la víctima con un elemento de madera, causándole un traumatismo craneoencefálico grave, con compromiso neurológico y pronóstico reservado. Además, habría provocado daños en su teléfono celular.

Tras la agresión, la investigación quedó a cargo de la Subcomisaría N.º 57 de Playas Doradas, con instrucción de la Fiscalía N.º 7 de Viedma. Entre las pruebas incorporadas se encuentran el acta de procedimiento policial, certificados médicos, el trabajo del Gabinete de Criminalística —incluyendo secuestro de prendas, registro fotográfico y hallazgo del objeto contundente—, el secuestro del teléfono y un registro fílmico de una cámara de seguridad aportado por un vecino, donde se observaría la secuencia del ataque.

A partir del deceso de la víctima, la causa tendrá un giro procesal y se espera que la fiscalía avance con una nueva calificación legal acorde al desenlace fatal. Además, se ordenó la realización de una autopsia para determinar las causas precisas de la muerte.

Días atrás, el Ministerio Público Fiscal había formulado cargos por lesiones graves y daños, en concurso real, conforme a los artículos 90, 183, 45 y 55 del Código Penal. Durante la audiencia realizada, la fiscalía solicitó la prisión preventiva del imputado, argumentando riesgo de entorpecimiento de la investigación dada la gravedad del ataque, la cercanía entre las partes y la existencia de una conflictividad previa. El Juez de Garantías hizo lugar al pedido y el hombre fue trasladado al Complejo Penal N.º 1 de Viedma.

La Oficina de Atención a la Víctima (Ofavi) intervino desde el primer momento brindando asistencia a los familiares del hombre herido, quien permaneció internado e inconsciente desde la noche del ataque.

El titular de la Subcomisaría 57, Oficial Principal Luis Álvarez, había indicado que las identidades de los involucrados se mantendrían en reserva por razones investigativas, aunque confirmó que ambos eran integrantes de la misma familia. El atacante es un hombre de 48 años, mientras que la victima tenia 47.

Con la confirmación del fallecimiento, la investigación sumará nuevas actuaciones y el avance judicial deberá adecuarse al cambio de situación procesal del imputado, detenido en la ciudad de Viedma.

Por redacción de Pido la Palabra.