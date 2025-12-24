ÉTER: PROMESA MUSICAL QUE NACE DE LA MANO DEL IUPA Y ESTRENA «NADA CLARO»

En una reciente entrevista radial, Justina Olmedo, integrante de la banda ÉTER, compartió los detalles de un proyecto que combina formación académica, lazos familiares y una visión fresca de la música popular. La agrupación, radicada en General Roca, ha comenzado a desandar su camino profesional con el estreno de su primer sencillo y grandes proyecciones para la temporada de festivales.

Del aula al escenario: El origen de ÉTER

La historia de Éter es, en esencia, la historia de jóvenes músicos que se cruzaron en los pasillos del Instituto Patagónico de las Artes (IUPA). Justina Olmedo, oriunda de Sierra Grande, llegó a General Roca en 2016 para cursar la Licenciatura en Música Popular. Fue allí donde, a través de la cátedra «Práctica en Conjunto», se gestó el núcleo de la banda.

«Éter nace en 2024. Nos conocimos estudiando y logramos una afinidad que nos llevó a querer hacer algo juntos», explicó Justina. Lo que comenzó como un ensamble numeroso de estudiantes en un sótano —el búnker de ensayos de la banda— decantó en una formación sólida de cuatro integrantes que hoy apuestan por composiciones propias.

Estreno y producción: «Nada claro»

La banda acaba de marcar un hito en su carrera con el lanzamiento de su primer tema musical titulado «Nada claro». El sencillo ya se encuentra disponible en la plataforma YouTube, y representa el primer corte de una serie de grabaciones realizadas tras su exitosa presentación en el aniversario de General Roca.

La producción no se detiene aquí: Olmedo confirmó que la banda ya cuenta con otros dos temas en etapa de postproducción, cuyo lanzamiento está programado para el año 2026. «No es fácil llegar al estudio por los costos económicos, pero pudimos grabar tres temas que son nuestro mayor logro hasta ahora», señaló la música.

Formación y roles: Identidad de banda

Un dato distintivo de Éter es su composición. La banda cuenta con las hermanas Olmedo (Justina y Amparo), quienes heredaron la pasión musical de una familia reconocida en el ámbito artístico. Aunque provienen de una formación clásica inicial, la Licenciatura en Música Popular les permitió explorar géneros como el rock, el jazz y el folklore.

La formación actual de la agrupación es:

Franco Valenzuela: Voz, guitarra y composición principal.

Roberto Fuentes: Guitarra.

Amparo Olmedo: Bajo (multi-instrumentista y pianista).

Justina Olmedo: Batería.

Horizontes: La mira en los grandes festivales

Con un repertorio de canciones propias consolidado, Éter busca ahora expandir su alcance. La banda se ha inscrito para participar en eventos de gran relevancia regional como la Fiesta de la Confluencia y la Fiesta Nacional de la Manzana. Asimismo, Justina expresó el gran deseo del grupo de presentarse en la Fiesta Nacional de Playas Doradas, conectando así con sus raíces en Sierra Grande.

Para quienes deseen seguir el crecimiento de este proyecto, la banda se encuentra en Instagram bajo el usuario @Eterfov, nombre que surge de las iniciales de los apellidos de sus integrantes, reafirmando la identidad colectiva de este cuarteto patagónico.

Fuente: En este día | Radio Libre