Sierra Grande | Estudiantes de cuarto año del CET N° 12 de Sierra Grande pusieron nuevamente en funcionamiento un grupo electrógeno del Hospital Dr. Osvaldo Bianchi, que se encontraba fuera de servicio por daños eléctricos y mecánicos. La tarea se desarrolló como parte del proyecto final “Respaldo Energético Vital”, en el marco de las prácticas profesionalizantes de la institución.

La iniciativa fue llevada adelante por Valentina Melivilo, Pia Kuhn, Bianca Cruz y Wendy Aramburu, de la especialidad Técnico en Equipos e Instalaciones Electromecánicas. Durante una rotación en el hospital, correspondiente al espacio curricular Sistema de Mando y Maniobra, las estudiantes identificaron que el establecimiento disponía de un solo generador operativo para afrontar eventuales interrupciones del suministro eléctrico.

A partir de esa situación, el equipo realizó tareas de mantenimiento sobre el generador fuera de servicio durante varios meses, hasta concretar su puesta en marcha. La recuperación del equipo permitió restablecer la disponibilidad de dos grupos electrógenos para el respaldo energético del hospital.

Como parte del proyecto, las estudiantes también avanzaron en el diseño de un circuito conmutador automático. El sistema busca reemplazar la activación manual de los generadores por un mecanismo de encendido automático ante una interrupción eléctrica, con el objetivo de reducir los tiempos de respuesta y la necesidad de intervención del personal de mantenimiento.

El trabajo se realizó mediante la articulación entre el CET N° 12 y el Hospital Dr. Osvaldo Bianchi, con participación de las áreas de Educación y Salud de Río Negro. La propuesta integró los contenidos técnicos de la formación secundaria con una necesidad operativa del establecimiento sanitario.

Fuente: Gobierno de Rio Negro