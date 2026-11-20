ESTUDIANTES DE SIERRA GRANDE PARTICIPARON DE LA INSTANCIA FINAL DE LOS JUEGOS RIONEGRINOS EN BARILOCHE

Sierra Grande | Estudiantes de distintas instituciones educativas y deportivas de Sierra Grande participaron de la instancia final de los Juegos Rionegrinos, desarrollada en San Carlos de Bariloche, donde compartieron jornadas de actividades y competencias con delegaciones de otras localidades de la provincia.

La representación local estuvo integrada por estudiantes de la Escuela de Educación Especial N° 11, la Escuela Primaria N° 251, la Escuela Secundaria Río Negro- ESRN N° 39 y la Fundación Juventud Serrana, quienes accedieron a esta etapa luego de superar las instancias previas de participación.

El profesor Luis Díaz, referente del Área de Educación Física de la Dirección de Educación Física y Artística (DEFA), acompañó a las delegaciones durante las jornadas y destacó el compromiso de los estudiantes, docentes y profesores que formaron parte de la experiencia.

Según expresó Díaz, llegar a la instancia final representa el resultado de un proceso de preparación y participación en las etapas anteriores. Asimismo, señaló que las delegaciones de Sierra Grande obtuvieron buenos resultados y tuvieron la oportunidad de compartir actividades con estudiantes de diferentes puntos de Río Negro.

Díaz también reconoció la tarea de los docentes y profesores que acompañaron a los estudiantes durante el proceso, desde las instancias de preparación hasta la participación en la final provincial.

La presencia de las cuatro instituciones de Sierra Grande en los Juegos Rionegrinos constituye una nueva instancia de participación de la comunidad educativa y deportiva local en actividades organizadas a nivel provincial.

Fuente: Belén Baleija para pidolapalabra.com.ar y Radio Libre