ESTUDIANTES DE LA ESCUELA N° 62 PROMETIERON LEALTAD A LA BANDERA EN EL ACTO OFICIAL DEL 20 DE JUNIO

Sierra Grande | El Club Vuta Mahuida fue escenario este 20 de junio del acto oficial por el Día de la Bandera en Sierra Grande, donde estudiantes de cuarto grado de la Escuela Primaria N° 62 Manuel Nicolás Savio realizaron la promesa de lealtad a la Bandera Argentina ante la comunidad educativa, familias y autoridades presentes.

Durante la ceremonia, la intendenta Roxana Fernández destacó la relevancia de la fecha dentro del calendario patrio y agradeció la participación de instituciones, fuerzas de seguridad, medios de comunicación y familias que acompañaron la jornada. Además, reconoció el protagonismo de los estudiantes y del equipo docente y directivo de la escuela.

En su mensaje, la jefa comunal recordó la figura de Manuel Belgrano y señaló que su legado continúa vigente más de dos siglos después. Sostuvo que el creador de la bandera fue una persona con «profundas convicciones» y afirmó que «la única forma de poder hacer crecer una nación, un pueblo, es con coraje, con trabajo y fundamentalmente con objetivos colectivos». También remarcó que los logros requieren compromiso y tiempo, y que son posibles cuando existen personas convencidas de lo que consideran importante para una comunidad.

Fernández vinculó además la conmemoración con la historia local y recordó que la Escuela N° 62 transita su año del centenario. En ese sentido, expresó que muchas de las familias presentes mantienen un vínculo generacional con la institución y destacó que algunos de los niños y niñas que realizaron la promesa son descendientes de antiguos estudiantes de la primera escuela de la ciudad.

Dirigiéndose especialmente a los alumnos y alumnas de cuarto grado, señaló que la promesa a la bandera constituye un momento significativo en la vida escolar y familiar. Indicó que la bandera es un símbolo que representa la identidad nacional y afirmó que, más allá de las diferencias, identifica a todos los argentinos y argentinas.

«Los invito a seguir defendiendo esos colores que nos identifican en todo momento y en todas circunstancias», expresó la intendenta, al tiempo que sostuvo que quienes ocupan lugares de responsabilidad tienen el compromiso de trabajar por el futuro de las nuevas generaciones. También agradeció a la comunidad educativa de la Escuela N° 62 por asumir la responsabilidad de participar del acto oficial en el año en que la institución celebra sus cien años de historia.

Posteriormente, la supervisora de Nivel Primario, profesora Rosana Albornoz, tomó la promesa de fidelidad a la bandera a los estudiantes de cuarto grado.

Durante la lectura, definió a la bandera argentina como «el símbolo que nos identifica como argentinos y argentinas» y señaló que representa la diversidad geográfica y la historia del país. Asimismo, destacó que expresa el sentido de pertenencia, el derecho a la educación y el respeto por los símbolos patrios.

Al formular la promesa, convocó a los estudiantes a respetar y cuidar la bandera, estudiar con juicio crítico y construir conocimientos que les permitan ejercer la libertad. También los invitó a ser ciudadanos y ciudadanas responsables, trabajar por la protección del ambiente y promover valores vinculados con la paz, la justicia y la convivencia democrática.

Tras la promesa de lealtad, se realizó la entrega de certificados a los alumnos y alumnas que participaron de este tradicional acto patrio.

Fuente: En este día | Radio Libre