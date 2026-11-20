Sierra Grande | Estudiantes de las Escuelas Secundarias Rurales (ESRN Rural) de Cona Niyeu, Los Berros, Chelforó y Pailemán participaron de un campamento educativo de tres días en Playas Doradas, con actividades orientadas a fortalecer los vínculos entre las comunidades educativas y generar espacios de aprendizaje fuera del ámbito escolar.

La propuesta contempló la convivencia de estudiantes de distintas localidades, acompañados por docentes, con una programación que combinó actividades deportivas, recreativas, ambientales y de integración.

El consejero escolar, profesor Marcelo Saggina, brindó información sobre el encuentro, desarrollado en el marco de las actividades de las escuelas secundarias rurales de la región.

Durante la primera jornada, las actividades estuvieron destinadas a la organización del alojamiento en el albergue municipal y al establecimiento de acuerdos de convivencia. También se propusieron dinámicas grupales, juegos en la playa y una búsqueda del tesoro natural para identificar elementos característicos del ambiente costero.

La segunda jornada estuvo dedicada a las actividades deportivas y al reconocimiento del entorno. El programa incluyó encuentros de fútbol-tenis, vóley de playa, juegos cooperativos y caminatas de observación de la flora, la fauna y las características del paisaje.

Asimismo, se incorporaron propuestas de producción artística colectiva mediante la utilización de elementos naturales encontrados en la playa, junto con actividades de integración entre estudiantes de las diferentes sedes.

Para la tercera jornada se organizó un recorrido por distintos sectores de la villa balnearia, acompañado de una actividad de registro fotográfico del paisaje y de la experiencia de convivencia. El cierre contempló una puesta en común y la elaboración de una bitácora grupal para documentar lo trabajado durante el encuentro.

Los estudiantes también tuvieron la oportunidad de participar de la ExpoTec 2026, organizada por el Centro de Educación Técnica (CET) N° 12 de Sierra Grande. La visita permitió incorporar una instancia de intercambio educativo con la comunidad de la escuela técnica, en el marco de la muestra de proyectos y trabajos desarrollados por sus estudiantes.

El campamento permitió reunir a estudiantes que habitualmente desarrollan sus trayectorias escolares en diferentes localidades rurales de Río Negro, mediante una propuesta que integró contenidos educativos con actividades de convivencia y conocimiento del ambiente costero.

La iniciativa formó parte de las acciones destinadas a generar instancias de intercambio entre las sedes de la ESRN Rural y ampliar las experiencias educativas de sus estudiantes.

Fuente: Belén Baleija para pidolapalabra.com.ar y Radio Libre