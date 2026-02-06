ESTE SÁBADO SE REALIZARÁ LA DÉCIMA EDICIÓN DE “CORRER POR PASIÓN” EN PLAYAS DORADAS

Sierra Grande | La organizadora del evento deportivo “Correr por Pasión”, Patricia Vargas, brindó detalles en Radio Libre sobre la décima edición de la competencia, que se llevará a cabo este sábado 7 de febrero en el balneario Playas Doradas.

Según informó Vargas, la largada de la carrera está prevista para las 18 horas frente al cartel de Playas Doradas, sobre Ruta Nacional Nº 5 y calle Prefectura Naval Argentina, frente al complejo Nisa. En el mismo lugar se realizará la llegada. La entrega de kits y chips de cronometraje comenzará a las 16 horas, a cargo de la empresa Cronotech.

La competencia contará con dos distancias. La prueba de 10 kilómetros será de carácter competitivo, con premiación del primer al tercer puesto por categorías, divididas cada cinco años. En tanto, la distancia de 4 kilómetros será participativa y este año incorpora, además de la modalidad de trote, una opción de caminata. En esta distancia habrá premiación general del primer al quinto puesto en mujeres y varones, y para la caminata se entregarán reconocimientos hasta el tercer lugar.

Vargas explicó que el recorrido se desarrollará íntegramente por calles del balneario, sin tramos sobre arena, con el objetivo de facilitar la orientación de los participantes. El circuito de 4 kilómetros tendrá un trazado cerrado, partiendo desde el cartel de Playas Doradas, atravesando sectores del balneario y retornando por la calle Prefectura Naval Argentina hasta el punto de inicio.

Al momento de la entrevista, la organización registraba 84 personas inscriptas, con expectativas de alcanzar alrededor de 100 participantes, dado que la inscripción permanece abierta hasta el día del evento, sujeta a disponibilidad tras la entrega de kits a quienes ya estén registrados.

La organizadora confirmó además la participación de caminantes y señaló que todas las personas inscriptas recibirán chip, dorsal y medalla al completar el recorrido.

La décima edición de “Correr por Pasión” consolida su realización anual en Playas Doradas, con punto de partida y llegada unificado y una logística centralizada en el complejo Niza, sede del evento en las últimas ediciones.

Fuente: En este día | Radio Libre