ESTE MARTES SE PRESENTARÁ EL PROYECTO ARGENTINA LNG

Sierra Grande | La intendenta de Sierra Grande confirmó que este martes 10 de febrero a las 12 en el Salón Gris de la Casa de Gobierno de Viedma se realizará la presentación del Proyecto Argentina LNG. La invitación fue extendida a concejales, miembros del Tribunal de Contralor y se anticipó la participación de algunos funcionarios del Poder Ejecutivo municipal.

El proyecto Argentina LNG, impulsado por YPF S.A. y Argentina LNG S.A.U., integra la producción, procesamiento, licuefacción y exportación de gas natural licuado (GNL), con infraestructura orientada a la costa atlántica de Río Negro y enfocada en mercados internacionales.

El 23 de enero de este año, el Gobierno de Río Negro e YPF firmaron un acta acuerdo que establece un marco regulatorio y de cooperación institucional destinado a impulsar el desarrollo del proyecto Argentina LNG. El documento suscripto por el gobernador Alberto Weretilneck y el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, otorga estabilidad fiscal y regulatoria por 30 años y complementa el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

De acuerdo con el texto oficial del acta acuerdo, el marco regulatorio que se propone busca establecer condiciones para la ejecución de actividades relacionadas con la producción y exportación de GNL desde el Golfo San Matías y la infraestructura asociada en territorio rionegrino, con previsibilidad para los inversores.

Sobre ese acuerdo, el gobernador Weretilneck expresó que la iniciativa “pone a Río Negro en el centro del desarrollo energético del país” y remarcó la intención de que las inversiones se traduzcan en empleo local.

El proyecto Argentina LNG se enmarca en una estrategia que integraría la producción de gas de Vaca Muerta con infraestructura de clase mundial en la costa de Río Negro, abarcando producción, transporte, logística y exportación de gas natural licuado. El lugar elegido sería en cercanías de Sierra Grande.

La presentación del martes en el Salón Gris de la Casa de Gobierno de Viedma será un acto institucional en el que, según confirmaciones oficiales, se expondrán aspectos del proyecto y se dará a conocer información relacionada con los próximos pasos que se estiman ante la Legislatura de Río Negro. Se prevé que, conforme a normativa vigente, ante la posible radicación de un emprendimiento que comprometa recursos naturales de la provincia, la Legislatura reciba información de parte de los interesados y del Poder Ejecutivo provincial para su análisis y eventual tratamiento.

Si bien aún no se conocen detalles operativos del acto del martes más allá de la confirmación de la presentación, se estima que constituirá un momento para dar a conocer elementos vinculados al proyecto y a la articulación entre el Gobierno provincial, los municipios e YPF como cabeza del plan que involucra a otras empresas del sector.

