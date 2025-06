ESPERAN LA APROBACIÓN DEL PROYECTO PARA CREAR LOS PARQUES INDUSTRIALES NORTE Y SUR EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | La concejala de Juntos Somos Río Negro, Araceli Mussi, respaldó con firmeza el proyecto de ordenanza impulsado por el Poder Ejecutivo Municipal para la creación del Parque Industrial Sur de Sierra Grande y la adecuación del ya existente Parque Industrial Norte. En diálogo con Radio Libre, Mussi destacó que la iniciativa apunta a ordenar, diversificar y potenciar el desarrollo productivo local, al tiempo que cuestionó la actitud de la oposición por poner trabas al tratamiento legislativo.

“La ordenanza surge de un trabajo conjunto entre el Ejecutivo, nuestro bloque, la Subsecretaría de Parques Industriales de la provincia y el equipo técnico. Está basada en la Ley Provincial 5767 que regula los parques industriales, y en la 5766 de promoción económica e industrial”, explicó Mussi, en diálogo con la periodista Julieta desde una emisora local.

El proyecto contempla dos espacios diferenciados: el Parque Industrial Norte, destinado a actividades industriales, comerciales y de servicios indirectos, y el Parque Industrial Sur, enfocado en el sector hidrocarburífero y sus servicios asociados. Ambos tendrán una organización parcelaria que permitirá distribuir las actividades por sectores, minimizando el impacto ambiental y mejorando la planificación del uso del suelo.

Una apuesta a largo plazo para el desarrollo

Mussi remarcó que actualmente en Sierra Grande no existen parques industriales formalmente habilitados, sino solo áreas industriales sin marco regulatorio. La creación de estos parques significará, según sostuvo, “una herramienta legal indispensable para atraer inversiones, ordenar el crecimiento y generar empleo”.

La edil explicó además que los emprendimientos interesados en radicarse deberán presentar proyectos para su evaluación por parte de una comisión técnica conformada por funcionarios municipales, técnicos provinciales y concejales, lo cual garantiza transparencia y control. Una vez conformado el consorcio de empresas, será este el encargado de administrar los parques.

Consultada sobre los tiempos legislativos, Mussi fue contundente: “No podemos demorarnos más. Las empresas vienen todos los días a pedir predios y no podemos dar respuesta. No se puede concretar ninguna inversión si no contamos con este marco normativo. Se pierde tiempo, y el tiempo, en estos casos, es desarrollo que no ocurre”.

Críticas a la oposición: “No pueden obstaculizar el crecimiento”

En un tono crítico, Mussi lamentó la actitud de ciertos sectores del Concejo Deliberante, a quienes acusó de “poner palos en la rueda” bajo el pretexto de la revisión técnica. “Algunas observaciones que hacen no se entienden. Se habla de cuestiones que ya están contempladas en el anexo, como la nomenclatura, o piden reglamentos que recién se elaboran cuando el parque está en funcionamiento”, afirmó.

“Hay que ser una oposición coherente y criteriosa. Todos hacemos política, incluso quienes dicen que no. Lo que no se puede es obstaculizar todo el tiempo. Porque si al gobierno le va mal, le va mal al pueblo. El parque industrial no es un proyecto de una gestión, es una política de Estado para Sierra Grande a 20 años. No resiste análisis que se frene por mezquindades”, sentenció.

Mussi concluyó apelando al consenso: “Tenemos que pensar en legislar para el futuro. Hoy estamos nosotras, mañana serán otros. Pero esto va más allá de los nombres. Se trata de que Sierra Grande esté a la altura de las oportunidades que se están generando”.

La iniciativa continuará su tratamiento en el Concejo Municipal y, de aprobarse, marcaría un hito en la planificación productiva de la ciudad, con una infraestructura pensada para responder a las nuevas demandas energéticas y logísticas de la región.

Síntesis del Proyecto de Ordenanza:

El proyecto se encuentra actualmente en análisis en las comisiones del Concejo Municipal de Sierra Grande, y tiene como objetivo principal crear dos parques industriales —uno al norte y otro al sur de la ciudad— con el fin de fomentar el desarrollo económico, la inversión privada y la generación de empleo, en el marco de las leyes provinciales N.º 5766 y 5767, que regulan la promoción industrial en Río Negro.

Contenido Sintetizado de los Artículos Propuestos

Se crea el Parque Industrial Sur y se ratifica el Parque Industrial Norte (creado por ordenanza 1263/17), ambos dentro de la jurisdicción municipal.

Ambos parques se regirán bajo el régimen de conjuntos inmobiliarios según el Código Civil y Comercial.

La Municipalidad será el ente promotor y administrador transitorio hasta que se conforme el consorcio de propietarios.

Parque Sur : destinado a actividades industriales vinculadas al gas y petróleo.

Parque Norte: para actividades industriales y comerciales indirectas.

Se establece una zonificación interna de acuerdo con el impacto ambiental y tipo de actividad.

Las empresas interesadas deberán presentar un proyecto con memoria descriptiva y plan de inversión.

Se establece un procedimiento técnico de evaluación y adjudicación de parcelas a través de una comisión especializada.

La Comisión Técnica estará compuesta por representantes de varias áreas del Ejecutivo Municipal.

Cuando existan al menos 10 propietarios, se conformará un consorcio de administración interna del parque.

Se fijan beneficios fiscales y la posibilidad de exenciones o tasas diferenciales para fomentar inversiones.

El Ejecutivo Municipal será responsable de designar la autoridad de aplicación.

El municipio adhiere a la Ley Provincial N.º 5767, que regula los parques industriales en la provincia.

Cláusulas transitorias para reglamentación en 60 días, y posibilidad de adoptar medidas urgentes para avanzar con la puesta en marcha..

El proyecto propone formalizar la creación y reglamentación de dos parques industriales estratégicamente ubicados en Sierra Grande, orientados a captar inversiones vinculadas a la actividad energética y otras industrias. El mismo se encuentra actualmente en estudio dentro del Concejo Municipal, a la espera de tratamiento legislativo en comisiones.

Fuente: Radio Libre | En este día.