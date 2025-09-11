ESCUELA PRIMARIA N.° 81 RECIBIRÁ PROYECTOS PARA JORNADA EXTENDIDA

Sierra Grande | La Escuela Primaria N.° 81 Fragata Libertad, en el marco de su modalidad de jornada extendida, informó que entre el lunes 8 y el viernes 19 de septiembre se recepcionarán proyectos pedagógicos en soporte papel en la Supervisión de Nivel Primario.

De acuerdo con la comunicación oficial, las temáticas se organizan por ciclo:

Nivel inicial y primer ciclo: talleres de expresión orientados a la resolución de problemáticas; articulación con las familias, vínculos y convivencia que integren los lenguajes estéticos expresivos; acompañamiento al estudio; y alfabetización científica.

Segundo y tercer ciclo: alfabetización científica vinculada al cuidado de la salud individual, social y ambiental, así como a la participación ciudadana; talleres de inglés; expresión orientada a la resolución de problemáticas, articulación con las familias y la convivencia; lenguajes estéticos expresivos; y acompañamiento al estudio.

Las propuestas deberán presentarse acompañadas de un currículum vitae y una nota de presentación, tal como lo indicaron la vicedirectora de la institución, Eliana Villegas, y la directora, Viviana San Román.

La iniciativa busca fortalecer el trabajo pedagógico en jornada extendida mediante actividades que integren distintas disciplinas y promuevan la participación activa de los estudiantes y sus familias.