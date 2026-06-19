ESCUELA PRIMARIA N° 62 REALIZA UNA RIFA PARA EL DÍA DEL PADRE Y RECAUDAR FONDOS EN EL MARCO DE SU CENTENARIO

Sierra Grande | La Escuela Primaria N° 62 «Manuel Nicolás Fabio» de Sierra Grande continúa con las actividades organizadas por el centenario de la institución y, en ese contexto, la cooperadora puso en marcha una rifa especial por el Día del Padre con el objetivo de recaudar fondos para los festejos programados para este año.

Mónica León, exalumna e integrante de la cooperadora, explicó en Radio Libre que la iniciativa forma parte de una serie de eventos destinados a reunir recursos para las celebraciones previstas para septiembre.

«Este año es muy especial porque la escuela cumple 100 años. Estamos organizando esta rifa, que es uno de los tantos eventos que hacemos durante el año para recaudar fondos porque se viene un gran festejo en septiembre», señaló.

La propuesta contempla tres premios. El primero consiste en un Smart TV de 55 pulgadas; el segundo, una camiseta de la Selección Argentina junto a una pelota de fútbol; mientras que el tercer premio será una picada denominada «mundialista».

Según indicó León, el valor de cada número es de 5.000 pesos y el sorteo se realizará el 21 de junio a través de la Lotería Nacional.

Los números pueden adquirirse a través de estudiantes de la Escuela N° 62, docentes e integrantes de la cooperadora. «Quedan pocos, así que diría que se apuren y se comuniquen con cualquier persona que conozcan de la Escuela 62 para comprar el numerito», expresó.

Además, informó que las ventas se extenderán hasta el sábado previo al sorteo y que quienes deseen colaborar también podrán realizar el pago mediante el alias 100.62, coordinando previamente la reserva del número.

León destacó que, más allá de que ya no tiene hijos cursando en la institución, continúa vinculada a través del trabajo en la cooperadora. «Uno cuando van pasando varias generaciones en la familia es como que nunca se va de la escuela», afirmó.

Respecto de los preparativos por el centenario, indicó que se trabaja en distintas comisiones y que la convocatoria incluirá a la comunidad educativa actual y a quienes formaron parte de la historia de la institución.

«No es solamente un evento el que se hace por los 100 años. Estamos organizándonos en comisiones, hay mucho trabajo por hacer. Van a ser invitados exalumnos y docentes que han estado en la escuela y que incluso ya no viven en el pueblo», detalló.

Las actividades por el centenario se desarrollan en paralelo a otros actos institucionales, entre ellos la promesa de lealtad a la Bandera que realizarán estudiantes de cuarto grado durante el acto oficial previsto en el Club Butamagüida.

Fuente: En este día | Radio Libre