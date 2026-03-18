ESCUELA 62: SE CONCRETÓ UN PEDIDO PLANTEADO EN 2024

Sierra Grande | La Escuela Primaria N° 62 de Sierra Grande cuenta desde esta semana con un cargo de vicedirección para el turno tarde, una medida que se inscribe en una serie de pedidos institucionales planteados desde 2024 y reiterados en distintas instancias, incluida una visita oficial reciente en el marco del centenario del establecimiento.

La novedad se conoció tras el anuncio realizado por el gobernador Alberto Weretilneck, que luego fue formalizado con la entrega de la resolución correspondiente por parte de autoridades educativas provinciales durante una recorrida en la localidad. La creación del cargo responde a una demanda vinculada al crecimiento de la matrícula, la incorporación de nuevas secciones y la necesidad de fortalecer el equipo de conducción.

En declaraciones a Radio Libre, la directora de la institución, Hebe Almeida, explicó que el anuncio se produjo en un contexto no previsto, a partir de un intercambio informal con el mandatario días atrás. “Fue algo que no estaba en mis planes de esta forma. En 2024 habíamos recibido la visita de la ministra, quien se había comprometido a gestionar este cargo. Estamos en 2026 y todavía no teníamos novedades”, señaló.

Según relató, durante ese encuentro reciente el gobernador le aseguró que el cargo sería concretado. “Me dijo ‘dalo por hecho’ y finalmente se cumplió. La viceministra vino a hacer entrega de la resolución 1604 que crea el cargo de vicedirector en el turno tarde”, indicó.

Almeida remarcó que la decisión se resolvió en un plazo breve y la vinculó con la oportunidad de diálogo directo. “Es una decisión que el gobernador pudo tomar en muy poquitas horas. Esto se dio en la vía pública, en la esquina de la escuela, rodeado de docentes”, explicó.

La directora también situó la medida dentro de un proceso más amplio de gestiones institucionales. En ese sentido, recordó que la semana previa se había concretado la creación de tres nuevas secciones, otro de los reclamos planteados por la comunidad educativa. “Era parte del pedido. Esto ya lo veníamos trabajando, pero no sabíamos cuántas secciones se iban a lograr”, afirmó.

El contexto de estos planteos incluye la conmemoración de los 100 años de la escuela, que se celebrarán el 24 de septiembre. En ese marco, durante una visita oficial anterior se habían presentado distintas necesidades vinculadas a infraestructura, cargos y condiciones de funcionamiento.

Desde el gobierno provincial, la secretaria de Educación, Silvia Arza, señaló que la incorporación del cargo permitirá “acompañar cada trayectoria educativa de los estudiantes” y confirmó además la entrega de materiales didácticos, equipamiento y dispositivos tecnológicos para la institución.

Almeida destacó el impacto de la medida en la organización escolar y la valoró en función del trabajo docente y la demanda de la comunidad. “Es necesario poder dar respuestas a las trayectorias de los estudiantes. Hay un equipo comprometido y una comunidad que sigue eligiendo la escuela”, sostuvo.

Finalmente, la directora subrayó el cumplimiento del compromiso asumido por el mandatario. “Es un compromiso que él asumió y que se cumplió. También está bueno decir las cosas que pasan”, concluyó.

Fuente: En este día | Radio Libre