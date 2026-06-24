ES LEY LA PROHIBICIÓN DE CORTES DE SERVICIOS A SECTORES VULNERABLES

La Legislatura de Río Negro aprobó por unanimidad una norma que suspende hasta el 31 de diciembre de 2027 los cortes de servicios públicos domiciliarios para usuarios comprendidos en distintos grupos de vulnerabilidad.

La Legislatura de Río Negro aprobó por unanimidad la ley que suspende hasta el 31 de diciembre de 2027 los cortes de servicios públicos domiciliarios de gas, energía eléctrica y agua potable para sectores vulnerables de la provincia.

La norma establece la continuidad de estos servicios esenciales para jubilados y pensionados, familias con ingresos inferiores al valor de la canasta básica, personas en situación de vulnerabilidad económica y hogares que tengan a cargo personas con discapacidad.

La legisladora Magdalena Odarda, del bloque Vamos con Todos, destacó la sanción de la iniciativa y señaló que la medida busca garantizar el acceso a servicios básicos en un contexto de dificultades económicas para numerosos hogares rionegrinos.

Además, recordó que la prórroga anterior había vencido el 31 de diciembre de 2025, situación que, según indicó, dejaba sin cobertura a usuarios que podían quedar expuestos a interrupciones en la prestación de servicios esenciales. En ese sentido, consideró relevante la aprobación definitiva del proyecto.

Odarda también reconoció el aporte de la senadora nacional Ana Marks en el impulso de la propuesta y mencionó la participación de organizaciones sociales y de derechos humanos que promovieron su tratamiento legislativo. Entre ellas, destacó a la Asamblea de Jubilados y Jubiladas de Bariloche y a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), que reclamaron la continuidad de mecanismos de protección para garantizar el acceso a los servicios públicos de los sectores alcanzados por la ley.

Fuente: Prensa legisladora Magdalena Odarda. Bloque Vamos con Todos.