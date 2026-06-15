ERNESTO NOEL ANALIZÓ EL FALLO EN LA CAUSA TECHO DIGNO Y EL IMPACTO DE DIEZ AÑOS DE PROCESO JUDICIAL

Sierra Grande | Tras conocerse el veredicto que absolvió a los seis imputados en la causa Techo Digno, Ernesto Noel, exsecretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Sierra Grande durante la primera gestión de Renzo Tamburrini, brindó declaraciones a Radio Libre en las que se refirió al fallo judicial y a las implicancias de una investigación que se extendió durante una década.

El Tribunal resolvió por unanimidad absolver a los exintendentes Renzo Tamburrini y Nelson Iribarren, junto a exfuncionarios de sus respectivas administraciones, en el marco de la causa que investigó presuntas irregularidades vinculadas a la ejecución de un plan de 40 viviendas financiado por el Estado nacional.

Durante la entrevista, Noel señaló que la resolución judicial representa el cierre de un proceso que, según expresó, tuvo consecuencias personales y familiares para quienes estuvieron involucrados. Indicó que la absolución permite dejar atrás una situación que calificó como una carga sostenida durante diez años.

El exfuncionario sostuvo que la duración del expediente generó incertidumbre y remarcó que la exposición pública de la investigación tuvo impacto en la vida cotidiana de los imputados y sus entornos familiares. También consideró que los procesos judiciales prolongados producen efectos que trascienden el ámbito estrictamente legal.

Respecto del desarrollo de la causa, Noel cuestionó distintos aspectos de la investigación y mencionó que durante el juicio surgieron elementos que, a su entender, pusieron en discusión parte de las pruebas utilizadas en la acusación. Asimismo, afirmó que la situación podría haberse aclarado en instancias previas mediante consultas administrativas.

En otro tramo de la entrevista, vinculó el origen de las denuncias a decisiones adoptadas en el marco de políticas nacionales relacionadas con la continuidad de programas habitacionales y la asignación de recursos. También señaló que la causa involucró a otros municipios de Río Negro y cuestionó el tratamiento judicial que tuvo el expediente en la provincia.

Consultado sobre posibles acciones posteriores al fallo, Noel manifestó que solicitará la restitución de los gastos afrontados durante su defensa legal. Además, indicó que propuso que parte de los recursos que eventualmente pudieran derivarse de una resolución favorable sean destinados a una institución educativa de Sierra Grande.

Durante la conversación también reflexionó sobre la participación política y sostuvo que la experiencia no modificó su valoración respecto del rol de la actividad pública. En ese sentido, afirmó que no se arrepiente de haber integrado una gestión municipal y consideró que la participación ciudadana continúa siendo necesaria para el desarrollo de las comunidades.

Actualmente jubilado de la docencia, Noel señaló que mantiene actividades vinculadas a la militancia sindical y que continúa desempeñándose profesionalmente como maestro mayor de obras.

La absolución dictada por el Tribunal aún puede ser revisada por instancias superiores en caso de que se presenten recursos dentro de los plazos establecidos por la legislación vigente. Mientras tanto, el fallo marca una nueva etapa en una causa que permaneció abierta durante aproximadamente diez años y que tuvo como eje la ejecución de viviendas financiadas a través del programa Techo Digno en Sierra Grande.

Fuente: En este día | Radio Libre