ENTREGARON LOS ALIMENTOS RECOLECTADOS EN LA PEÑA FOLKLÓRICA DE “TRES A LA IZQUIERDA”

Sierra Grande | La agrupación folklórica Tres a la Izquierda concretó este viernes la entrega de los alimentos no perecederos recolectados durante la peña solidaria realizada días atrás, destinada a colaborar con el comedor que funciona en la Villa Hiparsa, a cargo de Fabiana Sosa. La iniciativa —impulsada por Beto Aguirre e inmediatamente acompañada por todos los integrantes del grupo— reunió a músicos, vecinos y familias en una noche marcada por la solidaridad y el espíritu peñero que caracteriza a la comunidad.

Daniel Fortuño, integrante de Tres a la Izquierda, destacó que la propuesta surgió “con la intención de dar una mano desde el lugar que sabemos hacer: la música”. Señaló además que organizar una peña “implica responsabilidades, permisos y gastos”, pero que en esta oportunidad fue posible gracias a la colaboración desinteresada de artistas locales y al acompañamiento de quienes cedieron el espacio y el sonido para que la actividad pudiera desarrollarse sin dificultades.

“La campaña fue un éxito total. La gente colaboró muchísimo y se vio nuevamente el espíritu solidario de Sierra Grande. Sabemos que nuestra comunidad responde siempre que se la convoca”, expresó Fortuño.

Durante la jornada, numerosos músicos se sumaron espontáneamente a la propuesta, generando un clima de encuentro que, según Fortuño, “refleja la esencia de la peña: donde la música continúa aun después de que se baja del escenario, donde aparece el fogón, la amistad y esa energía que hace que todo fluya”.

Tres a la Izquierda está integrado por Beto Aguirre, Alan Vega, Johnny Gross y Daniel Fortuño, acompañados por un equipo de familiares y colaboradores que sostienen el trabajo cotidiano del grupo. “Detrás de cada presentación está nuestra gente, que nos banca y nos ayuda a que todo salga bien”, señaló.

Finalmente, este viernes se concretó la entrega formal de los alimentos al comedor de Villa Hiparsa. Allí, Fabiana Sosa, su responsable, expresó su agradecimiento por la ayuda recibida:

“Hoy viernes recibimos la donación de la peña que se realizó a beneficio del comedor. Queremos mostrar todo lo que nos llegó, más dos cajas de empanadas frizadas que almorzarán los niños. Gracias al grupo que integra Beto Aguirre y a todas las personas que concurrieron con su donación. Mil gracias.”

La agrupación confirmó que continuarán impulsando actividades solidarias, manteniendo vivo el espíritu comunitario que los caracteriza en cada encuentro peñero.

Fuente: En este dia | Radio Libre