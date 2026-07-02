ENTREGARON CERTIFICADOS A EGRESADOS DEL CURSO DE GASISTA.

Sierra Grande /

Se realizó la entrega de certificados a los egresados de la primera cohorte de la carrera de Gasista en Sierra Grande. La formación tuvo una duración aproximada de 15 meses e incluyó instancias teóricas y prácticas.

El acto fue encabezado por la intendenta municipal Roxana Fernández, acompañada por la directora de Educación Técnica y Formación Profesional, Eliana Silva, y el consejero escolar Marcelo Saggina, en representación del Ministerio de Educación de la Provincia de Río Negro.

Durante la ceremonia, el profesor Gaspar Siguero informó que 13 estudiantes finalizaron la capacitación, luego de que alrededor de 40 personas iniciaran el trayecto formativo. Señaló que la propuesta cuenta con reconocimiento nacional, es dictada a través del Ministerio de Educación, la Dirección de Educación Técnica y está avalada por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).

«Estamos hoy entregando los certificados de la primera capacitación de gasistas. Sierra Grande tiene 13 nuevos gasistas. Es una profesión que la localidad necesita y esta capacitación permite contar con profesionales efectivamente capacitados», expresó Siguero.

Por su parte, el estudiante Alan García destacó el recorrido realizado durante la formación y el trabajo desarrollado junto a sus compañeros.

«Fueron 15 meses de capacitación, con actividades prácticas y teóricas en las que elaboramos distintas conexiones de gas. Estoy muy contento por haber finalizado este proceso e invito a la comunidad a sumarse a estas capacitaciones», manifestó.

La capacitación fue desarrollada con el objetivo de formar nuevos profesionales para desempeñarse en el rubro, mediante una propuesta de formación profesional con certificación oficial.

Por: Belén Baleija