ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES EN SAN ANTONIO OESTE Y SIERRA GRANDE

Del 5 al 8 de septiembre, personal debidamente acreditado de la Dirección de Estadística y Censos de Río Negro, acompañado en algunos casos por supervisores con identificación oficial, realizará visitas en los hogares seleccionados en San Antonio Oeste y Sierra Grande. El operativo forma parte de una encuesta más amplia que abarca toda la provincia.

Durante este período se busca relevar información clave: datos acerca del empleo, educación, migración, ingresos y acceso a servicios básicos, entre otros aspectos fundamentales para comprender la realidad socioeconómica de la población.

El relevamiento comprende un total de 1.240 viviendas, seleccionadas mediante un método estadístico de muestreo, en diversas localidades de Río Negro, entre ellas San Antonio Oeste y Sierra Grande.

Cabe destacar que la encuesta se lleva a cabo en cumplimiento con la Ley Nacional N.º 17.622, la cual garantiza la confidencialidad de la información brindada por los hogares.

La participación de la población en las visitas es clave para asegurar la representatividad y calidad de los resultados. Esa información es fundamental para diseñar políticas públicas más acertadas y ajustadas a las necesidades reales de la ciudadanía