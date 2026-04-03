ENCUENTRO NACIONAL DE PESCA SUBMARINA: ACTIVIDADES ABIERTAS Y COMPETENCIA EN PLAYAS DORADAS

Sierra Grande | El Encuentro Nacional de Pesca Submarina se realizará este fin de semana en Playas Doradas con una agenda que incluye actividades abiertas y una competencia organizada con participantes de diferentes puntos del país.

En declaraciones a Radio Libre, el organizador Facundo Macchi informó que el evento comenzará el viernes con una actividad gastronómica comunitaria. “Vamos a estar cocinando a partir de las 6 o 6 y media de la tarde en la globa del Paseo de los Artesanos, y a las 9 o 9 y media de la noche se va a compartir una paella abierta a toda la comunidad”, indicó.

Macchi señaló que la propuesta está dirigida tanto a quienes participan del encuentro como al público en general. “No solamente para los competidores, sino también abierta a toda la comunidad, con productos frescos del mar”, explicó.

La competencia principal se desarrollará el sábado desde las 9 en el sector de Playa Los Suecos. Según detalló, participarán 25 pescadores provenientes de distintas regiones del país. “Es un torneo en parejas sorteadas al azar, con la intención de que sea un encuentro y que los participantes compartan con personas que no conocen”, afirmó.

El organizador precisó que la actividad en el agua tendrá una duración de cinco horas y que el cierre de la jornada incluirá la ceremonia de pesaje, entrega de premios y una cena para los competidores.

Macchi también aclaró que la programación debió ajustarse por condiciones climáticas. “La competencia estaba prevista para hoy, pero el viento lo hizo imposible, por eso se pasó para mañana”, indicó, y agregó que este tipo de decisiones se toman en coordinación con organismos locales.

El Encuentro Nacional de Pesca Submarina se presenta como una propuesta que combina actividad deportiva, integración entre participantes y espacios abiertos para la comunidad durante ambas jornadas.

Fuente: En este día | Radio Libre