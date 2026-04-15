ENCUENTRO INFORMATIVO SOBRE EL RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE PROVEEDORES EN SIERRA GRANDE

Sierra Grande | La Cámara de Empresarios y Emprendedores de Sierra Grande (CEESIG) llevará a cabo un encuentro informativo vinculado al Régimen de Promoción y Desarrollo de Proveedores de Bienes, Servicios y Obras rionegrinas. La actividad se llevará a cabo el miércoles 15 de mayo a las 14 en el predio de RM del Sur y estará a cargo de la Secretaría de Energía.

El objetivo de la jornada será brindar información sobre los procedimientos necesarios para la inscripción en el registro de proveedores que administra la Secretaría de Energía, así como los requisitos formales exigidos para integrar dicho listado.

Por su parte, en declaraciones a Radio Libre, el secretario de la Cámara de Industria, Servicios y Comercio de Sierra Grande, Gabriel Villagra, destacó la importancia de este tipo de encuentros y explicó que la iniciativa apunta a orientar a los actores locales sobre los aspectos administrativos y legales necesarios para participar como proveedores. Señaló que “van a asesorar a los proveedores locales sobre los pasos legales o correspondientes para poder acceder al listado de proveedores”, y agregó que para ello “hay una serie de requisitos que son indispensables”, entre ellos la presentación de documentación como certificados de libre deuda y otros trámites.

Villagra indicó que gran parte de las empresas locales ya se encuentran inscriptas y han avanzado en la regularización de su situación, aunque remarcó que continúan las exigencias administrativas. En ese marco, precisó que la charla estará especialmente orientada a quienes aún no completaron el proceso de inscripción.

Asimismo, sostuvo que este tipo de encuentros también incluye información sobre proyectos en desarrollo vinculados al sector energético, como iniciativas relacionadas con el gas natural licuado (GNL), y las oportunidades de trabajo asociadas.

El dirigente señaló que desde el sector empresarial local utilizan estas instancias para plantear inquietudes vinculadas a la participación de proveedores de la zona. Entre los puntos mencionados, hizo referencia a la necesidad de contar con mecanismos de convocatoria abiertos para la contratación de bienes y servicios, así como a la incorporación de más actores locales en los procesos de cotización.

También indicó que existe una brecha en el conocimiento sobre los procedimientos necesarios para proveer a obras de gran escala, lo que, según afirmó, refuerza la importancia de las instancias informativas.

Fuente: En este día | Radio Libre