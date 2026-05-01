ENCUENTRO DE RUGBY INFANTO-JUVENIL EN SIERRA VIEJA Y PROYECTOS DE LA NUEVA CONDUCCIÓN DE LOS JABALÍES

El Club de Rugby Los Jabalíes realizará este sábado 2 de mayo un encuentro de rugby en categorías infantiles y juveniles en su predio del casco histórico de Sierra Vieja. La actividad comenzará a las 10 y contará con la participación de equipos provenientes de San Antonio Oeste y Puerto Madryn.

En declaraciones a Radio Libre, el presidente de la comisión directiva, Mario Sayueque, indicó que se trata del primer encuentro del año organizado como local. “Estamos ansiosos por recibir a los equipos de Albatros y Cazones en categorías infantiles y algunos juveniles”, señaló.

El dirigente explicó que el evento forma parte de un proceso de reorganización del club, que incluye mejoras en el predio y el fortalecimiento de las actividades deportivas. “Es el primer encuentro para darle impulso a lo que venimos haciendo en el club, arreglando y tratando de mejorar muchas cosas”, afirmó.

Respecto de su reciente asunción al frente de la institución, Sayueque indicó que cuenta con experiencia previa en distintas funciones dentro del club y que el objetivo es consolidar un crecimiento sostenido. “Tomamos la conducción con muchas ideas, tratando de gestionar recursos y aprovechar el contexto actual para hacer crecer el club”, expresó.

En relación con la actualidad deportiva, detalló que el club cuenta con categorías infantiles de entre 6 y 11 años, además de jugadores juveniles y de primera.

El presidente también remarcó la importancia del acompañamiento de la comunidad y del sector privado. “Hay apoyo del empresariado local y de personas vinculadas al club que colaboran de distintas maneras”, sostuvo.

Sobre la jornada del sábado, informó que habrá servicio de buffet, además de los partidos programados. “La idea es que los chicos jueguen, socialicen y que la comunidad acompañe”, indicó.

Finalmente, adelantó que la comisión directiva trabaja en la organización de futuras actividades, incluyendo la posible visita de equipos de veteranos durante el fin de semana largo de mayo.

Fuente: En este día | Radio Libre