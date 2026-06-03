EN EL HOSPITAL DE SIERRA GRANDE NUEVAS FILTRACIONES REACTIVAN RECLAMOS POR OBRAS PENDIENTES

Sierra Grande | Las precipitaciones registradas en los últimos días volvieron a evidenciar problemas edilicios en el Hospital Dr. Osvaldo Pablo Bianchi de Sierra Grande, según indicó Mirta López, integrante del Consejo Local de Salud, amparista en la causa judicial vinculada al establecimiento e integrante del Tribunal de Contralor.

Durante una entrevista con Radio Libre, López explicó que realizó un recorrido por el hospital antes de la reunión del Consejo Local de Salud y constató la presencia de filtraciones en sectores que aún no fueron incluidos en las obras de impermeabilización.

Según detalló, parte del edificio intervenido durante la primera etapa de los trabajos no presentó inconvenientes durante las lluvias, aunque afirmó que persisten problemas en otras áreas. En ese sentido, señaló que existen habitaciones fuera de servicio debido al deterioro ocasionado por el ingreso de agua y mencionó que una sala permanece cerrada por problemas eléctricos.

López sostuvo que la primera etapa de impermeabilización finalizó en enero y destacó que los sectores alcanzados por la obra no registraron filtraciones. Sin embargo, afirmó que la segunda etapa aún no comenzó, pese a los compromisos asumidos en el marco del amparo judicial iniciado por vecinos de la localidad.

La referente recordó que el acuerdo homologado entre el Ministerio de Salud y los amparistas contemplaba la ejecución de las obras en dos etapas. Según indicó, los plazos originalmente previstos no se cumplieron y parte de las reparaciones pendientes continúan sin ejecutarse.

Asimismo, se refirió al esquema de obra delegada anunciado para avanzar con la segunda etapa de los trabajos. Explicó que, en ese mecanismo, corresponde al municipio la planificación y ejecución de la obra, mientras que el Ministerio de Salud realiza las gestiones técnicas necesarias.

Durante la entrevista también respondió a declaraciones del legislador provincial Facundo López, quien había cuestionado la actuación de los impulsores del amparo. Mirta López rechazó esas expresiones y sostuvo que las acciones judiciales iniciadas desde 2020 tienen como objetivo mejorar las condiciones de funcionamiento del hospital y garantizar prestaciones sanitarias para la comunidad.

Otro de los puntos abordados fue la situación del recurso humano. López manifestó su preocupación por la falta de especialistas y mencionó que el hospital continúa sin cubrir determinadas vacantes consideradas esenciales. Además, cuestionó las dificultades para atraer profesionales a la localidad y planteó la necesidad de desarrollar políticas vinculadas al acceso a viviendas y condiciones de radicación.

En relación con el proyecto de construcción de un nuevo hospital para Sierra Grande, aclaró que no se opone a la iniciativa, aunque consideró prioritario resolver los problemas actuales del edificio en funcionamiento.

«Primero hay que arreglar el hospital que está funcionando hoy, porque es el que necesita la comunidad», expresó.

Finalmente, López sostuvo que las demoras en la ejecución de las obras pendientes continúan siendo motivo de preocupación y reclamó definiciones sobre los plazos para el inicio de la segunda etapa de impermeabilización.

Fuente: En este día | Radio Libre