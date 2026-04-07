EN EL DÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA PROFES RECOMENDARON INCORPORAR HÁBITOS SALUDABLES

Sierra Grande | En el marco del Día Mundial de la Actividad Física, que se conmemora cada 6 de abril, profesionales vinculados a la educación física y la salud compartieron en Radio Libre una serie de recomendaciones orientadas a promover hábitos activos en la población.

Carlos Negri señaló la necesidad de “combatir el sedentarismo” y fomentar la toma de conciencia sobre los riesgos asociados a la inactividad. En ese sentido, indicó que las sugerencias de la Organización Mundial de la Salud apuntan a incorporar actividad física regular, con un mínimo de 30 minutos diarios, independientemente de la modalidad. Además, remarcó la importancia de sostener las prácticas en el tiempo y de realizar controles médicos periódicos.

Por su parte, Guillermo Di Napoli hizo referencia a los beneficios de la actividad física tanto en la salud como en el bienestar general. Explicó que contribuye a mejorar la salud cardiovascular, controlar el peso y fortalecer huesos y músculos. También señaló efectos vinculados al descanso, la reducción del estrés y la ansiedad, y una mejora en el estado de ánimo.

Omar Billiet enfatizó la necesidad de incorporar actividad aeróbica en todas las edades y subrayó que el movimiento diario cumple un rol en la prevención de enfermedades y en aspectos psicológicos. Indicó que existen múltiples opciones adaptables a cada etapa de la vida, desde caminatas y uso de bicicleta hasta actividades deportivas. Asimismo, destacó la importancia del trabajo de fuerza, especialmente en personas adultas.

En tanto, Patricia Vargas resumió el enfoque general en la relación entre movimiento, salud física y bienestar mental, al señalar que mantenerse activo contribuye a sostener condiciones saludables a lo largo del tiempo.

Finalmente, Javier Paez sostuvo que la actividad física no se limita al ejercicio formal, sino que incluye acciones cotidianas como caminar, bailar o jugar. Indicó que estas prácticas permiten “ganar salud, energía y bienestar”, además de colaborar en la prevención de enfermedades.

Las intervenciones coincidieron en promover la incorporación progresiva de hábitos activos, adaptados a las posibilidades de cada persona, como una estrategia para mejorar la calidad de vida.

Fuente: En este día | Radio Libre