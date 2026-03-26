EMERGENCIA HÍDRICA: AVANZA EL PLAN DE MEJORAS DE AGUA EN PARAJES

Sierra Grande | En el marco de la emergencia hídrica, el Gobierno de Río Negro avanza con el Plan Integral de Mejoras para el Abastecimiento de Agua en comisiones de fomento y parajes, a través del Departamento Provincial de Aguas (DPA). Las acciones incluyen relevamientos técnicos e intervenciones orientadas a optimizar la captación, almacenamiento, distribución y calidad del servicio.

Las tareas se desarrollan de manera articulada con Aguas Rionegrinas y la Subsecretaría de Comisiones de Fomento, con el objetivo de sostener el abastecimiento frente al escenario de escasez hídrica y priorizar el consumo humano.

En Sierra Pailemán, se realizó un relevamiento de la infraestructura existente, que incluye dos vertientes naturales, una cisterna con fisuras y una cañería con reparaciones precarias. También se detectó un sistema de clorado básico. Entre las medidas en evaluación se encuentran la automatización del clorado, el recambio de cañerías y la ampliación de la red en aproximadamente 300 metros para alcanzar a una vivienda ubicada fuera del área urbana.

En Arroyo Los Berros, el suministro proviene del acueducto Los Berros-Sierra Grande. El sistema no cuenta con tanque elevado, por lo que la presión depende directamente del acueducto. Además, se identificaron viviendas sin reservas domiciliarias y conexiones destinadas a actividades productivas. En este contexto, se analiza la separación de los consumos para diferenciar el uso humano del agropecuario, ganadero y forestal.

En Arroyo Ventana, el abastecimiento se realiza mediante una cañería conectada al acueducto Ventana-Sierra Grande, a 7,5 kilómetros de distancia. El relevamiento indicó limitaciones en la cobertura y presión del servicio. Como respuesta, se estudian mejoras en el sistema actual, que incluye una cisterna cercana y una bomba eléctrica, así como la incorporación de clorado automatizado.

Por su parte, en Cona Niyeu el agua se capta de un arroyo ubicado a 20 kilómetros y se distribuye mediante sistemas elevados. Entre las necesidades detectadas se encuentran la adecuación del sistema de filtrado para mejorar el tratamiento en condiciones de alta turbiedad, la finalización del recambio de cañerías y la instalación de llaves de corte para facilitar la operación y el mantenimiento de la red.

Estas intervenciones forman parte de una estrategia provincial que incluye relevamientos, perforaciones, estudios y mejoras de infraestructura en distintos puntos del territorio. En las últimas semanas, también se realizaron trabajos en Mencué, Pilquiniyeu del Limay, Colán Conhué, Aguada de Guerra y Valcheta.

Fuente: Gobierno de Rio Negro