ELENCO PROVINCIAL DE TEATRO “AGUA 0” LLEGA A PLAYAS DORADAS EN NUEVA GIRA

El Gobierno de la Provincia de Río Negro informó la inclusión de Playas Doradas en la gira de la obra Agua 0, a cargo del Elenco Provincial de Teatro saliente, en el marco de las actividades culturales estivales organizadas por la Secretaría de Cultura. La presentación se realizará el sábado 31 de enero en la globa del Paseo de los Artesanos con acceso sin costo para el público.

La iniciativa forma parte de un circuito que recorre distintos puntos de la Costa Atlántica rionegrina, con funciones previas en Las Grutas, Puerto del Este (SAE), San Antonio Oeste y Sierra Grande, y una presentación posterior en El Cóndor. Las funciones combinan funciones abiertas y actividades destinadas a colonias de vacaciones.

Desde la Secretaría de Cultura provincial se informó que esta gira se realiza durante los últimos meses de actividad del Elenco Provincial de Teatro saliente “Agua 0”, mientras que un nuevo elenco se encuentra en etapa de ensayos y preparación con vistas a una agenda de actividades que recorrerá la provincia durante 2026.

La obra teatral aborda temáticas vinculadas al ambiente y el uso de los recursos naturales a través de la historia de tres amigas que se reúnen junto al río, y fue diseñada para un público amplio, incluyendo familias y diferentes segmentos de espectadores.

Playas Doradas, ubicada en el corredor atlántico de Río Negro y a 28 km al este de Sierra Grande, es una villa turística caracterizada por sus extensas playas y entorno natural, y forma parte de los destinos que integran las actividades culturales y turísticas programadas para la temporada estival.

Fuente: Gobierno de Río Negro