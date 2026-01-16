ELENA REQUIERE UNA CIRUGÍA NEUROQUIRÚRGICA Y SU FAMILIA ESPERA RESPUESTAS DE IPROSS

Sierra Grande | La familia de Elena, una niña de siete años de Sierra Grande, inició una campaña de recaudación de fondos para afrontar una cirugía neuroquirúrgica indicada con carácter prioritario, mientras aguarda definiciones de IPROSS, la obra social provincial de Río Negro, que la niña tiene como cobertura.

En diálogo con Radio Libre, su madre, Maica Llanqueleo, informó que Elena presenta desde el nacimiento pie equinovaro bilateral y que, además, asiste de manera permanente a tratamientos de kinesiología, fonoaudiología, psicología y rehabilitación en pileta. Durante 2024, a partir de estudios realizados por episodios de mareos y cefaleas, se detectaron nuevas patologías neurológicas.

“Se le encontró epilepsia y después un lipoma del filum terminale tipo 4, que es un tumor benigno que se formó en la médula y le está afectando las piernas”, explicó. A ese cuadro se suma una siringomielia, es decir, una cavidad con líquido en la médula espinal, y un quiste aracnoideo en el cerebro. La niña recibe medicación anticonvulsiva de manera permanente.

Según detalló Llanqueleo, el plan médico prevé dos cirugías. La primera, considerada prioritaria, es la extracción del lipoma en la médula, intervención que debe realizarse antes de avanzar con una cirugía ortopédica programada para corregir la alineación de sus piernas y pies. “Primero hay que operar el lipoma y después, a los seis meses, recién se puede ir a la cirugía de piernas”, indicó.

La cirugía neuroquirúrgica estaba prevista para el 5 de enero, pero no pudo concretarse debido a la falta de autorización y cobertura del material quirúrgico necesario. “El hospital nos exige el alquiler del material que se necesita para la operación. Solo eso ronda entre 20 y 22 millones de pesos”, señaló la madre. Los honorarios del equipo médico y el uso del quirófano serían cubiertos por el hospital, pero el equipamiento específico no.

La familia presentó la documentación médica y administrativa ante IPROSS el 5 de diciembre, luego de iniciar los trámites el 17 de noviembre. Sin embargo, al día de hoy no cuentan con una definición. “Todos los días es empezar de cero. No hay auditor en Cipolletti y todo depende de Viedma”, explicó Llanqueleo, quien también mencionó que la renuncia de una funcionaria del área de la obra social volvió a demorar el expediente.

Mientras esperan una respuesta formal, la familia continúa con una campaña solidaria para cubrir los costos. “Todo suma, cinco o diez pesos también ayudan”, dijo. La cuenta para colaborar es del Banco Nación, alias: Elena0309.

Llanqueleo describió que, pese al cuadro clínico, Elena mantiene una rutina escolar y de terapias, con adaptaciones a sus limitaciones físicas. “Ella se autorregula, sabe cuándo descansar y cómo manejar su medicación”, relató.

La familia insiste en que la intervención neuroquirúrgica no puede seguir postergándose. “No hay otra alternativa que no sea operar”, afirmó la madre en Radio Libre.

Fuente: En este día | Radio Libre