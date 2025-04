EL TRABAJO SILENCIOSO DE LAS AGENTES SANITARIAS: VACUNAS Y AFECTO EN CADA VISITA

Sierra Grande | Un grupo de cinco agentes sanitarias del Hospital Dr. Osvaldo Pablo Bianchi lleva adelante una tarea fundamental y silenciosa: acercar las vacunas a los hogares de las personas mayores de 65 años en situación de vulnerabilidad. Muchas de estas personas no pueden trasladarse por sus propios medios al nosocomio, por lo que este equipo de profesionales se encarga de garantizar su acceso a la vacunación.

Las agentes sanitarias organizan su labor distribuyéndose por los distintos barrios, llevando a cabo la aplicación de las vacunas antigripal y neumococo. Este esfuerzo no solo permite inmunizar a los adultos mayores, sino que también les brinda un momento de compañía y conversación, algo tan valioso como la misma dosis de prevención.

A pesar de su trabajo en terreno, estas profesionales no descuidan la atención en el vacunatorio hospitalario, que funciona de lunes a viernes de 8 a 12. Además, la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 se realiza los martes y jueves, asegurando que la comunidad tenga acceso a la inmunización en distintas instancias.

Cada visita a los hogares se convierte en mucho más que un acto sanitario. Los adultos mayores reciben con gratitud a las agentes, aprovechando la oportunidad para mantener charlas y ponerse al día. Ellas no solo cumplen con su labor de vacunación, sino que también ofrecen afecto y contención emocional, creando un lazo humano que va más allá de la salud.