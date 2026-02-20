EL SOPSAO ADHIRIÓ AL PARO GENERAL Y NO HUBO ACTIVIDAD EN EL PUERTO DE SAN ANTONIO ESTE

Sierra Grande | El secretario general del Sindicato de Obreros Portuarios de San Antonio Oeste (SOPSAO), Osvaldo Mendoza, confirmó en declaraciones a Radio Libre que la actividad en el Puerto de San Antonio Este permaneció paralizada durante 24 horas en el marco del paro general convocado a nivel nacional por las centrales obreras.

Según indicó, la medida fue dispuesta por la Confederación General del Trabajo (CGT) junto a la CTA Autónoma y la Central de Trabajadores de la Argentina, y contó con la adhesión de la federación que nuclea a los trabajadores portuarios del país. En ese contexto, el acatamiento en el puerto rionegrino fue total. “Desde las 00 horas no hay actividad portuaria”, señaló.

Mendoza vinculó la medida con el tratamiento de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. Sostuvo que el proyecto plantea modificaciones que incluyen, entre otros puntos, cambios en la modalidad de contratación, la posibilidad de fraccionar vacaciones y la implementación de bancos de horas extras. También mencionó la eventual extensión de la jornada laboral a 12 horas.

En relación con el impacto en el sector portuario, explicó que en San Antonio Este los trabajadores se encuentran bajo relación de dependencia con una empresa privada, lo que —según indicó— brinda un marco distinto al de otros puertos donde rige la libre contratación. No obstante, advirtió que en otras terminales portuarias podrían registrarse efectos vinculados a cambios en los sistemas de contratación y en la organización de la jornada laboral.

En cuanto a la operatoria actual del puerto, Mendoza detalló que la actividad principal en esta época del año es la exportación de pera y manzana provenientes del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. La temporada se extiende entre febrero y junio.

Indicó además que, hasta el momento, no se han anunciado arribos de embarcaciones con insumos vinculados a proyectos energéticos como el desarrollo de GNL o el oleoducto, aunque señaló que el personal se encuentra capacitado para realizar ese tipo de tareas en caso de concretarse.

Actualmente, alrededor de 170 trabajadores desarrollan tareas en el Puerto de San Antonio Este durante la temporada frutícola. Mendoza recordó que la modalidad operativa ha cambiado con el paso del tiempo, con mayor utilización de contenedores en reemplazo de buques de bodega, lo que modificó la dinámica de trabajo.

El dirigente sindical reiteró que la adhesión al paro fue en línea con la convocatoria nacional y remarcó que el sector portuario forma parte de la estructura sindical encuadrada en la CGT.

Fuente: En este día | Radio Libre