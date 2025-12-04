EL SINDICATO EMPLEADOS DE COMERCIO REALIZÓ SU PROCESO ELECCIONARIO PARA LA RENOVACION DE SU COMISIÓN DIRECTIVA

El Sindicato Empleados de Comercio (SEC) llevó adelante este martes 2 de diciembre su jornada electoral para renovar autoridades, en un proceso que se realizó con total normalidad y amplia participación, con un padrón de más de 7.000 afiliados habilitados, registrando una participación del 65% sobre el total del padron, y supermercados con participaciones superior al 90%.

La jornada se extendió por 10hs, desde las 8hs hasta las 18hs, con urnas en diferentes comercios de la zona y en las sedes del SEC de Trelew, Rawson, Puerto Madryn, Dolavon, Gaiman y Sierra Grande, abarcando toda el área de actuación del gremio. Tras el cierre de los comicios y el correspondiente recuento, con un contundente 99,7% de los votos a favor de la Lista Azul “2 de Abril”, se confirmó la renovación de la Comisión Directiva, que representará a más de 7.000 afiliados durante el período 2025–2029.

La elección contó con lista única, encabezada por Damián Pérez como nuevo Secretario General, acompañado por Alfredo Béliz en la Subsecretaría General; Karina Sequeira y Jorgelina Sáez en la Secretaría de Organización, y en la Secretaria de Finanzas, Yanina Vera Vidal. Esta Comisión Directiva se encuentra conformada por nuevos miembros empleados de comercio, que se comprometieron a acompañar este proyecto durante estos próximos 4 años.

Pérez expresó su satisfacción por el resultado y por la participación alcanzada:

“Muy contento con los resultados. Más allá de ser lista única, la cantidad de afiliados que votaron y eligieron ser representados por esta nueva Comisión Directiva te pone en un lugar de responsabilidad en el que nos sentimos preparados. Seguimos teniendo a Alfredo con nosotros y eso es un respaldo muy importante, porque mantenemos la misma línea de seguir trabajando por los afiliados y sus familias, sumando beneficios y peleándola siempre por los trabajadores.”

Por su parte, Alfredo Béliz valoró positivamente el acompañamiento de los afiliados en este nuevo proceso democrático:

“La cantidad de afiliados que se acercaron a las urnas demuestra que los años trabajados no fueron en vano. Tenemos una Mutual llena de beneficios, un Club comprometido con lo social y un Gremio que siempre estuvo presente cuando había que dar la cara por los trabajadores. Esos hechos se reflejan en la confianza que los afiliados depositan en cada elección.”

Fuente: Prensa Sindicato de Empleados de Comercio